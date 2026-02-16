Maldív-szigeteki utat kaphat, aki Babótra megy tanítani

oktatás;iskola;Maldív-szigetek;tanító;Babót;

2026-02-16 11:16:00 CET

A polgármester szerint hosszabb távon a szolgálati lakás is megoldható.

Maldív-szigeteki utat, a bértábla szerinti fizetést és plusz 10 százalékot kaphat Babót iskolájának új tanítója, akinek első és második osztályos tanulókat kellene tanítania – derül ki a település polgármesterének, Nyikos Gábornak a Facebook-bejegyzéséből.

A poszt szerint az új tanító útiköltségét is fizetnék, de szolgálati lakás is megoldható hosszabb távon. Az állásra az iskolát támogató Magyar Nyelvőr Alapítvány címén lehet jelentkezni.

A polgármester bejegyzéséről elsőként beszámoló Kisalföld.hu kiemeli, a babóti iskola a Kapuvár Térségi Általános Iskola tagintézményeként működik. Kicsi iskola, családias légkörrel, kevés gyerekkel. A Magyar Nyelvőr Alapítvány először 2024-ben került kapcsolatba a babóti iskolával. Akkor Kiss Róbert Richard Prima Primissa díjas turisztikai újságíró, egykori babóti főtanító dédapja tiszteletére megalapította a Kiss Tertullián Ösztöndíjat, mely a Magyar Nyelvőr Alapítvány bevonásával 100 ezer forinttal támogatott minden babóti iskolást. Azt ígérték akkor, hogy a támogatást a jövőben is folytatják.