2026-02-16 20:04:00 CET

Az Oscar-díjas, többszörös Emmy- és Golden Globe-díjas amerikai színész 95 éves volt.

Meghalt Robert Duvall. A világhírű amerikai színész, A keresztapa és az Apokalipszis most sztárja 95 éves volt – írja a Variety. Haláláról a felesége, Luciana Duvall tett bejelentést a Facebookon.

Robert Duvall 1931. január 5-én született San Diegóban. A szélesvásznon 1962-ben debütált a Ne bántsátok a feketerigót! filmváltozatában, aztán az 1972-es A keresztapával futott be, amelyben a türelmes, ravasz tanácsadó, Tom Hagen szerepét alakította. Ezért jelölték először Oscar-díjra is, aztán a következő alkalommal 1979-ben a Coppola-féle Apokalipszis mostért, amelynek az ő karaktere, Kilgore ezredes teszi az egész film legemlékezetesebb kijelentését. – Imádom reggelenként a napalm szagát!

Az Oscar-díjat Az Úr kegyelméből című filmjéért kapta 1984-ben, de jelölték A keresztapán és az Apokalipszis moston kívül A nagy Santini, A bíró, az általa rendezett Az apostol és a Zavaros vizeken című filmben nyújtott alakításaiért is.

„Nyers naturalizmusa meghatározta egy olyan generáció színészi stílusát, amelynek megjelenítői volt többek között Robert De Niro, Dustin Hoffman és Gene Hackman is. A színészek színésze volt, de több tévésorozatban is szerepelt, amelyekért összesen öt Emmy-jelölést kapott, és kétszer el is nyerte a díjat. Talán soha nem volt akkora sztár, mint Robert De Niro, de feltűnés nélküli alakításai, amelyekkel hitelesen formálta meg a karaktereit, tiszteletet szerzett neki mind a kortársai, mind a kritikusok körében” – méltatta életművét a Variety. Maga Francis Ford Coppola egyszer így emlékezett rá: – Egy bizonyos ponton nehéz különbséget tenni a főszereplők és a nagyszerű karakterszínészek között.