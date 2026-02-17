15 órán belül elfogták a szolnoki gyilkosság feltételezett elkövetőjét

gyilkosság;Szolnok;elfogás;

Beismerő vallomást tett.

Elfogták azt a 46 éves férfit, akit a szolnoki gyilkosság elkövetésével gyanúsítanak - közölte egy keddi tájékoztatásában a rendőrség.

Mint korábban hírt adtunk róla, február 16-án, hétfőn 15 óra 24 perckor érkezett bejelentés, hogy egy férfit holtan találtak szolnoki otthonában.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint az áldozatot ezen a napon, 10 óra 20 perc és 15 óra között egyik ismerőse több éles eszközzel olyan súlyosan bántalmazta, aminek következtében életét veszítette.

A rendőrök a bejelentéstől számított 15 órán belül lakhelyén elfogták azt a 46 éves abonyi férfit, aki a gyanú szerint elkövette a bűncselekményt. Kihallgatásakor beismerő vallomást tett. Elmondta, hogy szóváltást követően bántalmazta áldozatát. A nyomozó hatóság őrizetbe vette és kezdeményezik a letartóztatását.