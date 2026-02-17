Bűnügyi felügyeletbe kerül a győri luxusautós gázoló

Győr;halálos gázolás;Aston Martin;bűnügyi felügyelet;

2026-02-17 13:18:00 CET

A férfi autózási szokásait sokan ismerték a városban, rendszeresen borzolta a helyiek kedélyét llegális gyorsulási versenyeivel és életvitelével.

Négy hónapra bűnügyi felügyelet alá helyezte a bíróság azt a férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy elgázolt Győrben egy 76 éves asszonyt - derül ki a 24.hu beszámolójából.

A baleset után a 33 éves férfit őrizetbe vették, azonban az ügyészség letartóztatás helyett bűnügyi felügyeletet indítványozott. Ez azt jelenti, hogy nem hagyhatja el a vármegyeszékhely területét. Ennek betartását nyomkövetővel ellenőrzik.

„Sajnálok mindent, ami történt, őszinte részvétem a családnak!”

- fogalmazott a tárgyalásra érkezve. A férfit vezetőszáron vitték a Győri Járásbíróság épületébe. Később rendőrautó szállította el az otthonába.

Győrben komoly felháborodást váltott ki, hogy egy 33 éves férfi az észak-dunántúli megyeszékhely belvárosában egy Aston Martint vezetve nagy tempóval áthajtott a szemközti sávba, majd a buszmegállóba csapódva elütött egy ott várakozó 76 éves nőt, aki a helyszínen életét vesztette. A rendőrség a sofőrt előállította, halálos közúti baleset okozásának gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatta ki, majd őrizetbe vette.

A karambol során a jármű utasa, a vezető várandós párja is megsérült a beszámolók alapján. Rövid időn belül felkerült az internetre a feltételezett sofőr neve és fényképe. A világhálón említett Cs. Dávid a cégnyilvántartás adatai szerint több ingatlanos vállalkozásban rendelkezik érdekeltséggel, és vendéglátóipari céget is jegyeznek a nevén.

A 24.hu úgy tudja, a férfi jómódú családból származik, a városban sokan ismerték őt, valamint a vezetési stílusát is. Kitérnek arra is, hogy az esettől függetlenül működik egy helyi, „aranyifjakból” álló társaság, amely illegális gyorsulási versenyekkel és luxusautókkal való feltünősködéssel rendszeresen felháborodást kelt a lakók körében.