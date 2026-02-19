Marco Rubio;

„Azokban az időkben, amikor a transzatlanti korszak végének hírét harsogják az újságok, tudatom mindenkivel világosan, hogy ez nem célunk és nem vágyunk, mert számunkra, az amerikaiaknak, otthonunk bár a nyugati féltekén van, de mindig Európa gyermekeiként fogunk élni.” Így fogalmazott beszédében Marco Rubio amerikai külügyminiszter a Müncheni Biztonsági Konferencián. Már beszédének kezdetén így beszélt: „Történelmi szövetség tagjaiként gyűltünk ma itt össze, olyan szövetség tagjaiként, amely megmentette és megváltoztatta a világot.” Majd Rubio hosszú elemzést adott arról, hogyan került válságba Nyugat-Európa és Amerika szövetsége az elmúlt időszakban. Szerinte a kommunizmus bukása, a Nyugat diadala illúzióba kergette ezt a szövetséget: „E diadal eufóriája veszélyes illúzióba kergetett minket, miszerint beléptünk a »történelem végébe«, ahol minden nemzet liberális demokráciává válik, ahol a kereskedelem és a gazdasági kapcsolatok önmagukban felváltják a nemzetiséget, ahol a szabályokon alapuló globális rend – ez egy elkoptatott kifejezés – felváltja a nemzeti érdeket, és ahol határok nélküli világban élünk, ahol mindenki a világ polgára lesz.”

„Ez egy ostoba elképzelés volt, amely figyelmen kívül hagyta az emberi természetet és az ötezer évnyi emberi történelem tanulságait, és drágán megfizettünk érte” – mondta.

Rubio szerint Trump alatt az USA „újra felvállalja a megújulás és helyreállítás feladatát”. „Azért tűnhetünk néha mi amerikaiak kissé közvetlennek és sürgetőnek a tanácsainkkal. … barátaim, mert mélyen törődünk vele” – fogalmazott Európáról.

„Mélyen törődünk a ti jövőtökkel és a miénkkel egyaránt, és ha néha nem értünk egyet, az abból a mély aggodalomból fakad, amit egy olyan Európával szemben érzünk, amelyhez nem csupán gazdaságilag, nem csupán katonailag vagyunk kötve, hanem lelkileg és kulturálisan is.”

Rubio a lesüllyedő iparosodást és tömeges migrációt látja Európa kockázataiként, erről beszélt Münchenben. Úgy fogalmazott, hogy „nemzeti határaink feletti ellenőrzés visszaszerzése” szükséges a fellendüléshez. „Ez nem az idegengyűlölet kifejeződése. Nem gyűlölet. Ez a nemzeti szuverenitás alapvető cselekedete, és ennek elmulasztása egyik legfontosabb kötelességünk feladása lenne a polgáraink felé.”

Ezután mondta a fent már idézett kijelentését, miszerint Amerikának nem célja véget vetni a transzatlanti korszaknak. Az USA „az új évszázad jólétének ösvényét járja”, de Európával együtt szeretné megtenni – zárta a beszédét a külügyminiszter a Guardian beszámolója szerint.

Az amerikai külügminiszter szavai nemcsak azért keltettek figyelmet, mert élesen ellentmondanak az egy évvel ezelöttieknek, amikor Amerika szembefordult Európával vagy mert legalábbis átmenetileg, Tump elnök „Európa-utálatának”. Az „új évszázad jólétének ösvénye”azt a reményt keltik, hogy az amerikai adminisztráció – Európával együtt - újra fogalmazza az atlantizmust, kolcsönösen belátva, hogy az nem egyeszerűen biztonsági-katonai kérdés, hanem sokkal több, kulturális kérdés is.

Ha volna értelme, Rubio szavait ajánlhatnánk akár a magyar kormányfő figyelmébe is. Talán nem csúszkálna annyit össze-vissza.