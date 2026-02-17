A csúfos kudarc már a múlté, Budapest újra nekifut az e-jegyrendszer bevezetésének

Budapest;tömegközlekedés;BKK;e-jegyrendszer;

2026-02-17 16:54:00 CET

Jövő héten döntenek a tenderekről, de próba jelleggel már áprilistól elérhető lesz a metróvonalakon.

Az első, csúfos kudarcot vallott próbálkozás után ismét nekiveselkedik az elektronikus jegyrendszernek a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). A kockázat mindenesetre jóval kisebb, hiszen akkor még úttörő jellegűnek számító egyérintéses bankkártyás jegyvásárlási rendszer azóta széles körben elterjedt, így jelentős tapasztalat gyűlt fel a kiépítés és az üzemeltetés terén is. A 2012-ben elsőként Londonban bevezetett elektronikus jegyrendszer – erősen leegyszerűsítve a bankkártyák jegyként történő elfogadása – ma már Európa 211 városában érhető el, beleértve Prágát, Ljubjanát és Szófiát is.

A BKK a 2021-ben 10 milliárd forintos veszteséggel lezárt projekt óta keresi a működőképes megoldást. Ennek részeként 2022-ben bevezették a BudapestGo applikációt, amely az utazástervezés mellett jegyvásárlásra és érvényesítésre is alkalmas volt, majd 2023-ban pilot-programként elindult a Pay&Go az M1-es metróvonalon és a 100 E reptéri járaton. Az utasok nagyon gyorsan elfogadták az új rendszert, amely azóta is nagyon stabilan üzemel. A felmérések szerint az utasok 91 százaléka rendelkezik bankkártyával és örömmel vennék a bankkártyás fizetésen alapuló e-jegy rendszer bevezetését.

Továbblépésként, de még mindig a kísérleti program részeként április 15-től elérhetővé tennék az e-jegyrendszert a teljes fővárosi metróhálózaton a hagyományos jegyvásárlási és érvényesítési lehetőség mellett.

Ez még csak néhány eszközt jelent állomásonként. Ezzel nagyon sok utast érnének el - a metrókon napi 800 ezer utazás valósul meg -, ami bővíti a felhasználói bázist és nagy mennyiségű üzemeltetési tapasztalatot biztosít a projekt élesítéséhez. A BKK tervei szerint 2029-ben Budapest teljes – fővárosi önkormányzat által üzemeltetett - közösségi közlekedési hálózatára kiterjesztené a rendszert és 2035-re teljesen papírmentessé válna a jegyrendszer. A bevezetés azonban ezúttal nem egyszerre, hanem szakaszosan történne. 2028-ban a metró teljes lefedése után a buszokon, majd 2029-ben a villamosokon vezetnék be.

Az e-jegyrendszer a gyakorlatban azt jelentené, hogy egyetlen csippantással (tappolással) lehetne bankkártyával, okos eszközzel jegyet venni és érvényesíteni, ami egyszerűsítené és felgyorsítaná az első ajtós felszállásokat is. A napi, heti limitek bevezetésével mindig az utas számára legkedvezőbb díjtételt számítanák fel – ha egy napon belül többször is utazik és eléri a napi jegylimitet, akkor az annak megfelelő kedvezőbb díjtételt számítják fel automatikusan –, de van mód a különféle kedvezmények (diák, nyugdíjas, stb.) beszámítására is. A rendszer megkönnyíti a járművezetők dolgát is, hiszen egyszerűen ellenőrizhetővé válik az utazási jogosultság, ráadásul a BKK függetlenedni tud a mobil applikáció használatáért jelenleg jelentős felárat felszámító állami cégtől, a jövőben pedig könnyen módosíthatóvá és variálhatóvá teszi a tarifa-rendszert, méghozzá az utazási szokások pontos monitorozása révén.

A BKK ígérete szerint az új rendszer használata nagyon hasonló lesz a jelenlegi BudapestGO-s vásárláshoz, de nem kell applikációt letölteni hozzá. Az érvényesítésénél nem kell megnyitni az app-ot, beolvasni a QR-kódot, elég lesz csak érinteni a telefont, okosórát, vagy a bankkártyát az optikai validátorhoz (leolvasóhoz). Az egész rendszer rugalmasabban lesz használható. A terv részeként a főbb metróállomásokon (Deák tér, pályaudvarok, Batthyány, Blaha, Örs Vezér tér, stb.) – a forgalom cirka negyedét lefedően 10-15 helyen - 2029-re kapukat is felszerelnének. A rendszer később kiterjeszthető a HÉV-járművekre, míg a MÁV-vonatok és Volán-buszok esetén csak az ellenőrzésre lesz mód.

Az e-jegy 2.0 projekt megvalósítását ezúttal nem egy cégre bíznák, hanem négy tendert írnának ki külön-külön: a szoftverre, a 8000 validátor szállítására, a bankkártya elfogadásra, valamint a beléptető kapukra. A rendszer elterjedt használata ma már egyszerűbbé teszi a különböző szállítók által nyújtott termékek és szolgáltatások összehangolását.

Jövő héten az első tender kiírásáról dönt a Fővárosi Közgyűlés, ebben a „rendszer agyát” képező szoftver, a metróhálózat teljes lefedéséhez szükséges 333 darab validátor beszerzésére, valamint egy demo kapu szállítására várnak majd ajánlatot.

Májusban a kártyaelfogadóra vonatkozó döntést kell meghozni, míg októberben a többi validátorra, majd végül a kapukra, ezek mentén írják ki a közbeszerzéseket. A projekt számított költségei egyelőre nem nyilvánosak, de a BKK abban bízik, hogy a bevételek 3 százalékos várható növekedése ellensúlyozza majd a kiadásokat. Egyelőre csak a döntéseket kell meghozni, a beruházás finanszírozási igénye 2027-ben jelentkezik először.