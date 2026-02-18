Amerikába mentem

(„S mégis, magyarnak számkivetve,” József Attila)
Mit ír az ember, ha magyar – teszi fel a kérdést Spiró György egyik fontos esszékötete címében. És mit ír az ember, ha évtizedek óta Amerikában élő magyar? A Budapesten született, gyermekkorát Szamoskéren és Debrecenben töltő, a nyolcvanas években (pontosabban 1981-ben, zsebében huszonöt dollárral és egy hátizsákkal) az Amerikai Egyesült Államokba emigrált Joseph Hargitai visszaemlékezős, az ÖT oldalán rendszeresen közölt, szépirodalmi igénnyel megírt szövegei most könyvalakban is napvilágot láttak Amerikai Sztahanov címmel.
Gyerekkorom képzeletbeli Amerikájában a végtelenség olyan természetességgel volt jelen, mint a Manhattant Brooklynnal összekötő híd. Walt Disney, Cooper regényei, a New York-i felhőkarcolók, később Jack London, Ernest Hemingway, William Faulkner írásaiban egy a fantáziától és a szüleményektől megtisztított, másik Amerika bontakozott ki, s Joseph Hargitai szövegeiben egy újabb héj kerül le erről a képzelet és regények megalkotta, azokon keresztül elképzelt Amerikáról: emigráns szemmel, megküzdési stratégiákkal, az életben mindig segítségünkre siető iróniával és humorral. Emberek a maguk ügyes-bajos kis dolgaikkal, az élettől kapott ajándékaikkal és terheikkel, győzelmeikkel és vereségeikkel, sebeikkel jönnek-mennek ezekben a szövegekben, s hozzák tudtunkra, hogy az élet annál változatosabb, mint azt elképzelhetjük a komfortzónánkon ritkán átlépő életünknél, s a regényesség nem csak egy jól hangzó, romantikusan túlzó megfogalmazása az elérhetetlennek.
A szerzett tapasztalatból kifejlődhet egy jó, olvasmányos, a magyarázós-fejtegetős-okoskodós mellérendelést hanyagoló, az életről, egy ember életéről, benyomásairól tudósító szövegegyüttes.