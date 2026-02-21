Farkas Arnold Levente: névmások

vers;személyes névmás;

2026-02-21 08:00:00 CET

délelőtt megpróbált verset

írni, de nem sikerült, a hó,

amire gondolt, nem volt

azonos a hóval, ami

akadályozta az előrejutásban,

a transzcendens névmások

nem azokat a dolgokat jelölik,

amikre az ujja mutat

a papíron, valakinek

az esküvőjét temetik, a vér

nem válik vízzé, de a bor igen



el nem tudta képzelni,

hogyan lehet kiejteni

a transzcendens névmások

közül a valamit, a semmit,

az ént, az ezt és a mindent,

és egymás szemébe néztünk,

és sírtunk mind a ketten,

és akkor jobban szerettem

az életet, mint

minden bölcsességemet

valaha, kiemelkedik a fekete

folyóból, vállára száll

egy hófehér galamb



fáradt testét rég betakarták,

angyalok árnya óvja a dértől

bőrének rőt pórusait most,

transzcendens névmások tánca

a hóban, a látszat lábnyoma

térdel a hóban, mintha a volna

lehetne, hexameterben a halvány

lábnyom lába ajándék, néma

a vers, szavai transzcendens

foltok a hóban



gurulva és gurgulázva

görnyednek

göthös örömeink

a valóság

fölé,

íráskép,

névtelen és transzcendens

névmások keresik

a lábnyom lábnyomát

a hamuval kevert hóban,

valaki felsóhajt,

jól van



hóhér nélkül a versem is

árva, a fára akasztják

azt, aki csókért árul fáradt

álmot a szűznek,

transzcendens névmások

tánca a hóban a gyermek,

megváltást ne reméljen

a bűnös, bánja a bűnét,

térdeljen hamuban sült lélek

a lángban, igazság

messe ki nyelvét,

hogyha a látszat

bírja szerelmét



innentől

már jó leszek én is,

mint az igazság,

transzcendens névmások

tánca a hóban

a szépség,

nem logikátlan

a versem, mégsem látja

az angyal

azt a törekvést, hogy

jó lesz majd lenni

a jóság,

nincs több szó,

elhallgat a csönd is, néma

a versem