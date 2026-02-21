Takács Nándor: Téli küldetés

vers;tanácsadás;

2026-02-21 08:00:00 CET

Már nem emlékszem, miről beszéltünk.

Nem fogadtam meg tanácsait. Cipelem

a hideg, kocsmaszagú délutánt, s még

mindig hallom aggodalmait,



hogy nem boldogulok. Csak az rémlik:

valahogy lelket akart önteni belém.

Óra hosszat mondta történeteit,

azt akarva, hősük én legyek,



míg végül lejárt maradék időnk.

Megragadta karom: „Csak magadra vigyázz!”

Megdöbbentettek szavai: akkor még

nem értettem jelentésüket.



Ő a kocsmában maradt. Már indult

a távolsági busz, futva épp elértem.

Visszavágyom arra a délutánra:

nem fogadtam meg tanácsait.