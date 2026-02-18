Ukrajna szankciókat vet ki Aljakszandr Lukasenka belarusz elnökre

Oroszország;Ukrajna;szankciók;Alekszandr Lukasenko;Aljakszandr Lukasenka;Belarusz;orosz-ukrán háború;

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök emlékeztetett, a minszki vezetés segítette Oroszország Ukrajna elleni háborúját, a szankciók értelmében a belarusz vezető sem léphet az országba.

Ukrajna szerdán szankciócsomagot vezetett be Aljakszandr Lukasenka belarusz elnökre, amiért a 2022-ben Vlagyimir Putyin által elindított háborúban segítséget nyújt Oroszországnak – írja a Reuters.

„Jelentősen fokozni fogjuk az ellenintézkedéseket Aljakszandr Lukasenka minden, ukránok meggyilkolásában nyújtott segítségével szemben” – írta Volodimir Zelenszkij a közösségi oldalán. Az ukrán elnök szerint Belarusz – amely több mint ezer kilométer hosszú határon osztozik Ukrajnával – segítette Moszkva kiterjedt dróntámadásait a megtámadott ország ellen.

„Az oroszok nem tudtak volna végrehajtani egyes támadásokat, különösen az energiaszolgáltató létesítmények és a vasútvonalak ellen a mi régióinkban Belarusz ilyesfajta segítsége nélkül” – írta posztjában Zelenszkij, aki a szankciókkal Lukasenka Ukrajnába való belépését is megtiltotta. Az ukrán elnök szerint több mint 3000 belarusz vállalat szállítmányoz Oroszország háborús erőfeszítéseihez, többek közt rakétakomponenseket.

A nemzetközi hírügynökség megjegyzi: mivel Aljakszandr Lukasenka már az Egyesült Államok és Európa szankciói alatt áll, a lépés nagyrészt szimbolikus. Zelenszkij szerint azonban Ukrajna partnereivel együttműködve gondoskodni fog arról, hogy az új intézkedéseknek „globális hatása” legyen.

Az MTI tudósítása szerint a szankciók beutazási tilalmat és vagyonbefagyasztást jelentenek, emellett a kereskedelmi tevékenységek megszüntetését, a gazdasági és pénzügyi kötelezettségek teljesítésének felfüggesztését, szabadalmak visszavonását, az állami tulajdon privatizációjában való részvétel megtiltását, földterületek vásárlásának és védelmi célú eszközök beszerzésének tilalmát, a kereskedelmi megállapodások és ipari programok hatályának megszüntetését, valamint az állami kitüntetések határozatlan idejű megvonását.

Aleh Gajdukevics, a fehérorosz törvényhozás külügyi bizottságának alelnöke szerint az ukrán lépésnek semmilyen hatása sem lesz. „Ez ostobaság és tehetetlenség Zelenszkij részéről. Valójában úgy gondolom, hogy az ukrán nép többsége, hallván ezt a hírt, értetlenül néz a hatalomra. Egyszerű okból: Belarusz annyit tett és tesz Ukrajnáért, azért, hogy ott béke legyen, mint talán senki más. Több ezer ukrán talált menedéket Belaruszban” – állította. Szerinte az ukrán elnök meg akarja akadályozni a jelenleg zajló tárgyalásokat, és a szankciók is ezt a célt szolgálják.