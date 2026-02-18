„A főnöknek kezd elege lenni” – Donald Trump állítólag egyre jobban hajlik egy Irán elleni masszív, hetekig tartó háborúra

Irán;Izrael;háború;Egyesült Államok;Donald Trump;

2026-02-18 16:26:00 CET

Az Axios szerint egy Irán elleni katonai művelet – amelyben Izrael is részt vesz – valószínűleg egy masszív, hetekig tartó hadjárat lenne, ellentétben a közelmúltbeli venezuelai akcióval. A térségbe egyre több amerikai haderő érkezik, izraeli források már napokon belül háborús forgatókönyvvel számol.

A Trump-adminisztráció közelebb áll egy jelentős közel-keleti háborúhoz, mint azt az amerikai közvélemény többsége gondolná, és a konfliktus akár nagyon hamar el is kezdődhet – írja az Axios. A lap forrásai úgy fogalmaztak, egy Irán elleni amerikai katonai művelet valószínűleg egy masszív, hetekig tartó hadjárat lenne, amely sokkal inkább hasonlítana egy teljes körű háborúra, mint a múlt hónapban végrehajtott venezuelai akcióra.

Szivárgó információk szerint egy közös amerikai–izraeli hadműveletről lenne szó, amely szélesebb körű és az iráni rezsim számára nagyobb fenyegetést jelentene, mint a 2025. júniusi, 12 napos izraeli vezetésű háború, amelyhez az Egyesült Államok később csatlakozott, hogy megsemmisítse Irán földalatti nukleáris létesítményeit. Egy ilyen konfliktus nemcsak a térség egészére gyakorolna drámai hatást, hanem meghatározó lenne Donald Trump elnökségének hátralévő három évére nézve is. Az amerikai elnök egyébként 2026 január elején már egyszer közel állt ahhoz, hogy csapást mérjen Iránra a teheráni rezsim tüntetőkkel szembeni erőszakos fellépése miatt, aminek több ezer halálos áldozata volt.

A háttérben intenzív diplomáciai és katonai mozgások zajlanak. Steve Witkoff, az amerikai elnök békemissziókért felelős különleges megbízottja és Donald Trump veje, Jared Kushner kedden Genfben három órán át tárgyaltak Abbasz Aragcsi iráni külügyminiszterrel. Bár mindkét fél „előrelépésről” beszélt, vannak nézetkülönbségek, és az amerikai tisztviselők nem optimisták a megállapodást illetően. J. D. Vance alelnök a Fox Newsnak úgy nyilatkozott, hogy a tárgyalások bizonyos szempontból „jól mentek”, ugyanakkor „más tekintetben nagyon világos volt, hogy az elnök vörös vonalakat húzott, amelyeket az irániak egyelőre nem hajlandók elismerni és kezelni”. J. D. Vance egyértelművé tette, hogy bár Trump megállapodást akar, könnyen arra a következtetésre juthat, hogy a diplomácia itt már nem használ.

Mindeközben az amerikaiak jelentős haderőt küldenek a térségbe: két repülőgép-hordozó, egy tucat hadihajó, több száz vadászgép és több légvédelmi rendszer érkezett vagy van úton. Az elmúlt 24 órában további 50 vadászgép – F–35-ösök, F–22-esek és F–16-osok – indult a régióba, és több mint 150 amerikai katonai teherszállító repülő szállított fegyverrendszereket és lőszert a Közel-Keletre.

A hosszú ideje húzódó iráni patthelyzet miatt sok amerikai érzéketlenné vált a fenyegetésre, pedig háború sokkal előbb indulhat bekövetkezhet és nagyobb léptékű lehet, mint azt a legtöbben gondolják. Donald Trumpnál bármi megtörténhet. De minden jel arra utal, hogy ha a tárgyalások kudarcba fulladnak, ő fogja meghúzni a ravaszt – írja az Axios.

Az izraeli kormány célja egyértelműen az iráni rezsim leváltása, valamint az ország nukleáris és rakétaprogramjainak felszámolása. Két izraeli tisztviselő úgy nyilatkozott a lapnak, hogy az állam napokon belül háborús forgatókönyvvel számol. Bár egyes amerikai források szerint még hetek lehetnek hátra, mások rövidebb időtávval kalkulálnak. Egy napokon belül indított háború ellen szól, hogy kedd este kezdődött az iszlám szent hónap, a ramadán, Donald Trump Béketanácsának és gázai újjáépítési terveinek legfőbb finanszírozói, az Öböl-menti arab monarchiák aligha vennének jó néven ez idő alatt egy muszlim ország elleni támadást.

Donald Trump egyik tanácsadója úgy fogalmazott: „A főnöknek kezd elege lenni. Vannak körülötte, akik óva intik az Irán elleni háborútól, de szerintem 90 százalék az esélye, hogy a következő hetekben katonai akcióra kerül sor.” Az Axios szerint nincs jele az Iránnal való diplomáciai áttörésnek, viszont egyre több jel utal arra, hogy a háború küszöbön áll.