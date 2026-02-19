Hatalmas AI-átverés, hogy Magyarországon fűtött alagutakat építenek a kutyáknak

átverés;mesterséges intelligencia;álhír;

2026-02-19 09:02:00 CET

Már az állítás is hihetetlenül hangzik, de magával a képpel is több probléma van.

Több, mesterséges intelligenciával gyártott tartalmakat terjesztő fiókon elterjedt egy állítás, miszerint fűtött, üvegezett, föld felett futó alagutakat építenek Magyarországon a kóbor kutyáknak - írja a Popular Science.

Néhány felhasználó azonban megkérdőjelezte a képet, holott az első pillantásra akár hitelesnek is tűnhet. Körülbelül egy tucat kutya sétál egy üvegezett, jól kivilágított, fedett folyosón, amely alkonyatkor kígyózva halad végig egy havas lakóövezeti városrészen. Ha azonban alaposabban szemügyre vesszük, akkor már több kétely is megfogalmazódhat. A felvétel például meglehetősen gyenge felbontású. Ez önmagában még nem bizonyít semmit, de az elmosódottság továbbra is gyakori jellemzője a mesterséges intelligenciával előállított képi tartalmaknak - különösen azoknak, amelyeket kifejezetten megtévesztés céljából készítenek. Emellett technikai jellegű árulkodó jelek is felfedezhetők, például a megvilágítás, az árnyékolás és az árnyékok következetlenségei.

Ráadásul a kutyákkal is problémák vannak: nem csak meglehetősen ápoltnak tűnnek, többjükön nyakörv is van. Ez önmagában is árulkodó hiba, és jól rávilágít a generatív mesterséges intelligencia egyik alapvető gyengeségére. Bár lehet kérni, hogy készítsen képet kóbor kutyákról, ha a kép előállításához használt adathalmaz nagyrészt nyakörves ebeket tartalmaz, akkor a végeredményben is nagy valószínűséggel ilyen, nyakörvet viselő kutyák fognak megjelenni végeredményként.

Mindennek tetejébe egyetlen online hírportál sem idehaza, sem máshol nem számolt be ilyen projektről. Így a képet érdemes egy újabb figyelmeztetésnek tekinteni, hogy érdemes kritikusan viszonyulni az online tartalmakhoz.