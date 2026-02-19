500 ezer tonna orosz kőolajat rendelt tengeri úton az Orbán-kormány

Gulyás Gergely;kormányinfó;

2026-02-19 10:19:00 CET

Az MTVA kezdi a kérdések sorát. Gulyás Gergely elmondta, első körben 500 ezer tonna, tengeren szállított orosz olajat rendeltek. A miniszter elmondta, földgáz esetén Szlovénia kivételével minden országgal kiépültek az interkonnektorok, így elvileg bárhonnan érkezhetne gáz, ha a másik cső másik végén van gáz. Kőolaj esetében két vezetékről beszélünk: a Barátság kőolajvezetékről, amelyet most az ukránok leállítottak, illetve az Adria kőolajvezetékről, amelynek a vége a horvát kikötő, ahová adott esetben tankerekkel kell elszállítani az orosz kőolajat. Megjegyezte, az európai uniós mentességet annak idején a miniszterelnök úgy tárgyalta, hogy vezetékes orosz gázra Magyarország és Szlovákia mentességet kap, és ha ez a vezetéken nem működik, akkor hajóval is szállítható, így a hajóval vagy tankerekkel történő szállítás mentes az uniós szankciók alól. Ennek akadálya nincsen, az első megrendelés megtörtént, és ha napokon belül nem áll helyre a Barátság, akkor újra rendelni fognak, ami folyamatos ellátást jelent.