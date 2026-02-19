Republikon Intézet: nyolc százalékkal vezet a Tisza a biztos szavazó pártválasztók körében a Fidesz előtt

választás;közvélemény-kutatás;Republikon Intézet;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-02-19 08:29:00 CET

Csökkent a bizonytalanok aránya, a bejutás küszöbén a Magyar Kétfarkú Kutya Párt.

Ha most vasárnap tartanák a választást, várhatóan négypárti parlament jönne létre, amelybe a Tisza, a Fidesz-KDNP, a Mi Hazánk és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt kerülne - derül ki a Republikon Intézet lapunknak csütörtökön megküldött kutatásából.

E szerint februárban a pártpreferenciák hibahatáron belül módosultak. A Tisza Párt továbbra is stabil előnyt mutat a kormánypártokhoz képest. A két nagy párt közötti erőviszony érdemben nem változott, miközben a mezőny szűkült, a bizonytalanok aránya számottevően csökkent, és a kis pártok támogatottsága is mérséklődött. Az így felszabaduló szavazók a két nagy pártnál jelentek meg.

A teljes népesség körében a Tisza 5 százalékponttal előzi a Fidesz-KDNP-t, az arány 35-30. A pártválasztók között a különbség 7 százalékpont, itt a Tisza 46 százalékon áll, míg a Fidesz-KDNP 39 százalékon. A biztos szavazó pártválasztók esetében a Tisza támogatottsága 47 százalék, a Fidesz-KDNP-é 39 százalék, ami 8 százalékpontos előnyt jelent.

A Mi Hazánk támogatottsága a teljes népesség körében 5 százalék, a pártválasztóknál 7 százalék, a biztos szavazó pártválasztóknál 6 százalék. A Kutyapárt a teljes népességen belül 4 százalékon áll, míg a pártválasztók és a biztos szavazó pártválasztók körében egyaránt 5 százalékos támogatottságot mutat, ami jelenleg parlamenti bejutást jelentene. A Demokratikus Koalíció (DK) a teljes népességben 2 százalékos, a pártválasztók és a biztos szavazó pártválasztók esetében 3-3 százalékos eredményt ér el, ezzel nem kerülne be a parlamentbe. A bizonytalanok aránya januárhoz képest 4 százalékponttal, 23 százalékra mérséklődött, ez jelenti a legnagyobb változást az előző hónaphoz viszonyítva. A választás közeledtével a teljes népesség 77 százaléka nyilatkozott úgy, hogy áprilisban részt venne a szavazáson.