Jószomszédi viszony Ukrajnával? Teljesen reménytelen

2026-02-19 10:35:00 CET

Az Orbán-kormány célkitűzése az, hogy minden környező országgal jó szomszédi legyen a kapcsolat, az Ukrajna esetében teljesen pillanatnyilag teljesen „eredménytelen” - mondta Gulyás Gergely a Hír TV kérdésére. A miniszter szerint nehezen feloldható ellentét áll fenn, mert Ukrajna nem lehet uniós tag. Ehhez objektív feltételeket kell teljesíteni, amelyekre Ukrajna a következő évtizedben nyilvánvalóan nem képes. A magyar nemzetiségi közösséget ért, durva, ukrán állam által okozott jogsérelem is megterheli a kapcsolatokat, miközben az elmúlt hetekben és hónapokban a magyar belpolitikába való nyílt beavatkozás és a magyar ellenzék nyílt és egyértelmű támogatása is tapasztalható Ukrajna részéről - magyarázta, megismételve, a Barátság kőolajvezeték leállításával egyoldalú politikai döntéssel leállították.

Nagyon ritkán ezek szerint az ukrán vezetés mégiscsak foglalkozik a Tisza Párttal és a magyar ellenzékkel is - mondta el Gulyás Gergely a Hír TV kérdésére, lát-e a kormány nemzetbiztonsági kockázatot abban, hogy a Tisza Párt elnöke „droggyanús” buliban bukkant fel.