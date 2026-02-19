Nem tudni, hogy a Béketanács az ENSZ helyére léphet-e

Gulyás Gergely;

Azért is értékeljük nagyra az új amerikai adminisztrációnak a tevékenységét, mert azt, amit a béke ügyében képvisel, azt mi akkor is képviseltük, amikor a nyugati világban ezzel teljesen egyedül voltunk - felelte Gulyás Gergely ugyancsak a Hír TV kérdésére. Mint mondta, mostanra fordult a helyzet, az Európai Unión kívül - amely tetteivel és szavakkal is a háború elhúzódását, meghosszabbítását támogatja - a nyugati világ másik fele, az Egyesült Államok a béke mellett áll, miközben az összes többi világhatalom is egyre inkább a béke mellett elkötelezett. Magyarország számára ezért nagy lehetőség, hogy egy olyan szervezet jön létre, amelynek alapvető célkitűzése megegyezik azzal, amit a magyar kormány már nég évvel ezelőtt, a háború kitörésekor politikai célként rögzített: mielőbb legyen Európában teljes béke - magyarázta.

Kitért arra is, hogy az ENSZ az egyetlen olyan világszervezet, politikai szervezet, ahol gyakorlatilag az összes állam képviselteti magát, a béketanács esetében ez egyelőre nincs így, ugyanakkor éppen ez a széles kör az ENSZ hatékonyságának is a gátja. Mint mondta, a Biztonsági Tanács, mint a legfontosabb döntéshozó fórum, tagjaiból adódóan ritkán hoz egyhangú döntést, mert a kínaiak, oroszok, amerikaiak, franciák és britek egyetértése nagy világpolitikai konfliktusok esetén az elmúlt évtizedekben, ebben az évszázadban nagyon ritkán fordult elő. Ismertek az ENSZ hibái és erényei, ezért egyelőre merészség lenne kijelenteni, hogy a Béketanács a helyére léphet-e, ugyanakkor elképzelhető, hogy egy kevesebb ország részvételével működő, kisebb, de hatékonyabb szervezet az ENSZ-hez képest valamivel eredményesebb lehet - mondta Gulyás Gergely.