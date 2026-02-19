Gulyás Gergely: Azokkal, akik a kormányzati plakátokon szerepelnek, nem mi akarunk rosszban lenni

Ukrajna;Gulyás Gergely;kormányinfó;

2026-02-19 11:01:00 CET

Az ATV arról kérdez, hogy nem lenne-e érdemes enyhíteni a feszültséget Ukrajnával. Gulyás Gergely azt mondta, akár holnap újra lehetne indítani a Barátság kőolajvezetéket. Az elnöki hivatalban született politikai döntés arról, hogy Magyarországnak és Szlovákiának nem szállítanak kőolajat a Barátság kőolajvezetéken, ami önmagában is igazolja, hogy az Orbán-kormány helyesen járt el, amikor erre felhívta a figyelmet – tette hozzá.

Azokkal, akik a kormányzati plakátokon szerepelnek, nem mi akarunk rosszban lenni – jelentette ki ezután Gulyás Gergely, jelezve, Magyarország az EU-tagként az Európai Bizottsággal korrekt viszonyra törekszik, Ukrajnával pedig - ahol jelentős, több tízezres magyar nemzetiség él - jó kapcsolatokat szeretne. Ugyanakkor az Európai Bizottság és Ukrajna ellenségesen viszonyul Magyarországhoz, miközben az ország szuverenitása és az energiamix szabad meghatározása, valamint az orosz földgáz és kőolaj vásárlása nemzeti érdek.

A konfliktus oka, hogy az ukránok a Tisza Párttal és egyeztetve akadályozzák a Barátság kőolajvezetéken keresztüli kőolajszállítást, stratégiai egyet nem értés áll fenn Ukrajna Európai Unióhoz való csatlakozása ügyében, és az ukrán kormány a nemzeti kormánnyal szemben direkt módon is beszállt a magyar választási kampányba - mondta Gulyás Gergely.