Kik is a halál vámszedői? Akik a Covid idején nyerészkedtek az eszközbeszerzésen?!

2026-02-19 11:40:00 CET

Milyen jelzővel illetné azokat a NER-közeli cégeket, személyeket, akik a Covid idején kerestek állami forrásból milliárdokat, meg tízmilliárdokat? - tette fel a kérdést a HVG. Gulyás Gergely válasza szerint azt akarták megakadályozni, hogy tömegesen haljanak meg emberek. Annak idején azért szereztünk be, nagyrészt egyébként nem Magyarországról, külföldről, iszonyatos áron, mindenféle maszkoktól, kesztyűktől, lélegeztetőgépen át mindent, mert harc ment ezeken a reptereken. Tehát sajnálatos módon akkor az életek megmentéséhez kellett - fejtegette.

Később kijelentette, bizonyára voltak olyanok, akik ezen kerestek „ha ez túlment egy határon, akkor azt is nagyon helytelennek tartom”, ám ez egy olyan rendkívüli helyzet volt, amikor a reptereken a repülőre már feltenni szándékozott szállítmányról még alkudoztak és ráígértek. Ennek célja nem az életeknek a megsemmisítése, mint a háborúban, hanem az életek megmentése volt.