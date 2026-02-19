Gulyás Gergely: A balliberális sajtó olyan rendkívül erős Magyarországon, hogy a legnagyobb hülyeséget el tudják adni normalitásnak

Gulyás Gergely;

2026-02-19 11:42:00 CET

A balliberális sajtó olyan rendkívül erős Magyarországon, hogy a legnagyobb hülyeséget el tudják adni normalitásnak - jelentette ki a HVG kérdésére a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely mindezt arra mondta, hogy Orbán Viktor úgy ment el a Béketanács alakuló ülésére, hogy a parlament még hozzá sem nyúlt ahhoz a törvényjavaslathoz, amivel a csatlakozást ratifikálná.

Mióta a világ világ, a nemzetközi egyezmények részesévé válásának rendje az, hogy az illetékes miniszter vagy miniszterelnök a kormánytól felhatalmazást kap, ezt aláírás követi, majd parlamenti ratifikáció zárja a folyamatot. Ez a nemzetközi szerződések és egyezmények elfogadásának normális rendje, és most is ez történik - magyarázta. Hozzáfűzte: – Ehhez képest 2-3 nap óta szórakoztatnak engem, jókedvre derítő olyan cikkekkel, amik a normális eljárást leírják úgy, mintha valami rendkívüli dolog történt volna.