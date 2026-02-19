Kiürítik és lezárják Budapest XII. kerületének egy részét pénteken

XII. kerület;kiürítés;lezárás;hatástalanítás;II. világháborús bomba;

2026-02-19 15:15:00 CET

II. világháborús bombát hatástalanítanak.

I. világháborús bomba hatástalanítása miatt kiürítik és lezárják a főváros XII. kerületének egy részét 2026. február 20-án - írja honlapján a rendőrség.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság értesíti többek között az ott lakókat, dolgozókat, járművezetőket, oktatási intézményeket látogató gyermekeket és szüleiket, hogy lakosságvédelmi intézkedés keretében a felsorolt utcákban, illetve a térképen jelölt területen található ingatlanokat 2026. február 20-án 10 óráig mindenkinek el kell hagynia. Az érintett területet a rendőrség február 20-án 10 órától várhatóan 13 óráig lezárja. A zárással érintett területen tartózkodni, illetve oda behajtani nem lehet.

Akik ebben az időszakban nem tudják megoldani hol tartózkodásukat, pihenőhelyet a MOM Kulturális Központban (1124 Budapest, Csörsz utca 18.) találhatnak.

Kiürítik és lezárják 2026. február 20-án 10 órától 13 óráig a Budapest I. és XII. kerület:

Csörsz utca 1-7 számig,

Avar utcát a Csörsz utcától a Hegyalja útig,