A 16 közé jutás a tét

A nyolcaddöntő elérése a tét a Ludogorec-FTC mérkőzésen a labdarúgó Európa-ligában. A továbbjutás két mérkőzésen dől el, a visszavágót jövő csütörtökön 18:45-kor rendezik Budapesten a Groupama Arénában.

Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei 73,87 pontot kapott, ez pályafutásuk legjobb eredménye.