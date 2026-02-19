A 16 közé jutás a tét

futball;

2026-02-19 20:30:00 CET

A nyolcaddöntő elérése a tét a Ludogorec-FTC mérkőzésen a labdarúgó Európa-ligában. A továbbjutás két mérkőzésen dől el, a visszavágót jövő csütörtökön 18:45-kor rendezik Budapesten a Groupama Arénában.