futball;

Egy olimpiai bajnok tréner

10. perc: a bolgár csapat norvég vezetőedzője, Per-Mathias Högmo 2000-ben nyert olimpiai érmet, 26 évvel ezelőtt a Sydneyben aranyérmet nyert norvég női válogatottnak volt a szövetségi kapitánya.

Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei 73,87 pontot kapott, ez pályafutásuk legjobb eredménye.