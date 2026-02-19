Újra a Ludogorecnél az előny

futball;

2026-02-19 22:27:00 CET

67. perc: Son egy visszahúzós csel után a bal lábára vette a labdát, majd 20 méterről védhetetlenül lőtt a jobb felső sarokba (2-1). Son november 6-án is szerzett gólt az FTC ellen, amikor 3-1-re nyert a Groupama Arénában a magyar bajnok.