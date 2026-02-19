Vége a mérkőzésnek

97. perc: a játékvezető lefújta a mérkőzést, hiába volt több helyzete a magyar együttesnek, a bolgárok hatékonyabban játszottak és egy gól előnnyel várják a jövő csütörtöki budapesti visszavágót.
2026-02-19 22:57:00 CET
97. perc: a játékvezető lefújta a mérkőzést, hiába volt több helyzete a magyar együttesnek, a bolgárok hatékonyabban játszottak és egy gól előnnyel várják a jövő csütörtöki budapesti visszavágót.
Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei 73,87 pontot kapott, ez pályafutásuk legjobb eredménye.