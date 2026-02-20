Meghalt Eric Dane, a Grace klinika és az Eufória színésze

színész;halálhír;ALS betegség;

2026-02-20

Tavaly diagnosztizáltak nála ALS-t, élete utolsó hónapjait azzal töltötte, hogy felhívja a figyelmet a gyógyíthatatlan betegség súlyosságára.

53 éves korában meghalt Eric Dane amerikai színész, akit legtöbben A Grace klinika és az Eufória című sorozatokból ismerhettek. A BBC beszámolója szerint a színész kevesebb mint egy évvel azután hunyt el, hogy nyilvánosságra hozta: gyógyíthatatlan ALS-betegségben szenved.

A család közleménye így fogalmazott: „Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Eric Dane csütörtök délután elhunyt, miután bátran küzdött az ALS-szel.” Hozzátették, hogy utolsó napjait barátai, odaadó felesége és két lánya, Billie és Georgia körében töltötte. A közleményben azt is írták: „Hiányozni fog, és mindig szeretettel fogunk emlékezni rá. Eric imádta a rajongóit, és örökké hálás azért a szeretetért és támogatásért, amelyet kapott.”

Az 1990-es évektől főként televíziós sorozatokban tűnt fel, emlékezetesebb alakítása Jason Dean volt a Bűbájos boszorkák című fantasy-drámasorozatban (2003–2004). A Grace klinika című kórházi drámasorozattal lett világhírű, Dr. Mark Sloan szerepében, akit 2006 és 2012 között alakított. 2014-től 2018-ig Az utolsó remény című sorozat főszereplője volt. 2019-től a HBO Eufória című sorozatában játszott, filmjei közé tartozik a Marley meg én (2008), a Valentin nap (2010) és a Díva (2010).

Az amiotrófiás laterálszklerózis (ALS) egy gyógyíthatatlan neurodegeneratív betegség, amely a mozgató idegsejtek (motoros neuronok) pusztulásával jár az agyban és a gerincvelőben, ami izomsorvadáshoz, bénuláshoz és végül légzési elégtelenséghez vezet. A kaliforniai születésű Eric Dane az elmúlt hónapokban azért dolgozott, hogy felhívja a figyelmet az ALS súlyosságára és a betegek küzdelmére.