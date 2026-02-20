Donald Trump nyilvánosságra hozza az UFO-aktákat

Barack Obama;Egyesült Államok;ufó;földönkívüliek;Donald Trump;földönkívüli élet;idegenek;

2026-02-20 07:45:00 CET

Az amerikai elnök azt követően döntött így, hogy elődje, Barack Obama egy podcastinterjúban azt állította, léteznek földönkívüliek.

Donald Trump bejelentette, utasítani fogja az amerikai ügynökségeket – köztük a védelmi minisztériumot –, hogy kezdjék meg az idegenekről és a földönkívüli életről szóló kormányzati akták azonosításának és nyilvánosságra hozatalának folyamatát.

A BBC beszámolója szerint Trump erről a saját közösségi oldalán, a Truth Socialön nyilatkozott, miután azzal vádolta meg elődjét, Barack Obamát, hogy titkos információkat fedett fel, amikor arról beszélt, hogy léteznek földönkívüliek.

Obama a Brian Tyler Cohennek adott, szombaton megjelent podcastinterjúban úgy fogalmazott: „Léteznek, de én még nem láttam őket, és nem az 51-es körzetben tartják őket.” Hozzátette: „Nincs föld alatti létesítmény, hacsak nincs egy hatalmas összeesküvés, amit még az Egyesült Államok elnöke elől is eltitkoltak.” Később azonban egy Instagram-bejegyzésben pontosított, azt írta: „Elnökségem alatt bizonyítékot nem láttam arra, hogy földönkívüliek kapcsolatba léptek volna velünk. Tényleg!”

A BBC kiemeli: nincs arra utaló jel, hogy Obama titkosított információkra támaszkodott volna kijelentése során.

A volt elnök eredeti megjegyzése egy gyors „villámkérdések” szekcióban hangzott el, és később ő maga is hangsúlyozta, hogy csupán statisztikailag tartja valószínűnek az élet létezését a világegyetem hatalmassága miatt.

„Nem lett volna szabad ilyet tennie” – mondta Trump csütörtökön az Air Force One fedélzetén újságíróknak, hozzátéve, hogy ezzel Obama „nagy hibát követett el”. Arra a kérdésre, hogy ő maga hisz-e az idegenek létezésében, Trump így válaszolt: „Nos, nem tudom, hogy léteznek-e vagy sem.” Megjegyezte, bár sokan hisznek az idegenek létezésében, ő maga sosem beszél erről, és „nincs véleménye” a kérdésben.

Néhány órával később azonban a Truth Socialön közzétett posztjában már arról írt, hogy a „hatalmas érdeklődésre” való tekintettel kezdeményezi az „idegenekhez és a földönkívüli élethez”, az azonosítatlan légi jelenségekhez (UAP), az azonosítatlan repülő tárgyakhoz (UFO), valamint minden más, ezekhez kapcsolódó információ nyilvánosságra hozatalát. A Pentagon egyébként egy 2024-es jelentésében közölte: „nincs bizonyíték” arra, hogy az amerikai kormány földönkívüliekkel találkozott volna, és a legtöbb UFO-észlelés hétköznapi tárgyakhoz köthető.