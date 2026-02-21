szex;Magyar Péter;Vogel Evelin;

2026-02-21 06:00:00 CET

Pillantás a kilencedikről

Szépen építgeti a kormányoldal Magyar Péter, eredetileg szexnek szánt videóját, valóságos szappanoperát kreál belőle, miközben fennen hangoztatja, hogy semmi köze hozzá. Voltaképpen maga sem tudja – nincs konkrét alany; nem tudni ki irányítja a történetet – hogy mire akarja kifuttatni. Nem tudja, mert a rejtélyes Rbnb-szoba egyelőre - e cikk megírásának pillanatáig – üres, az ott látható ágy továbbra is vetetlen, tényleg nem lehet tudni, hogy mi volt a szándék? Bemutatni Magyar Pétert „akció” közben, vagy azt a pillanatot, amikor drogért nyúl, vagy bizonyítani, hogy pedofil. Bármi lehetett, nyilván csak az tudja, aki a feltételt megrendelte, készítette. Az első pillanatban még viszonylag egyenes vonalúnak tűnt a sztori; ott az ágy, és hamarosan megjelenik benne a Tisza elnöke, valakivel. De aztán gellert kapott, feltehetően attól, hogy Magyar Péter előállt a maga verziójával, ráadásul akkori partnere, Vogel Evelin sem cáfolta, hogy az "esemény" megtörtént. Innen kezdve a pedofil változat ki lett zárva, maradt a drog lehetősége. Ezt a szálat használja és favorizálja a jobboldal, annak felvetésével, hogy esetleg drogot fogyasztott Magyar.

Viszont: ez így nagyon kevésnek tűnhetett, kevés ahhoz, hogy mély sebet ejtsen a célponton, azon a célponton, amelyet két éve lövöldöznek, mindhiába. Plusz: Magyar, miután elmesélte a saját verzióját, annak a másfél évvel ezelőtti nyári estének a részleteit, egészen a „konszeuzális” szexig, minden új variációra, amely esetleg készült kikerülni a nyilvánosság elé, ráfoghatta: a mesterséges intelligencia munkája. Fordulatra van szükség, vélhették a cspada készítői, más irány, mondjuk politikai. Érdemes akkor a kampány részeként felhasználni, és olyan szereplőket mögé tenni, akiket Brüsszel és Ukrajna mozgat. El tudom képzelni, hogy komoly forgatókönyvíró-ötletelő stáb ült össze: mi is kezdjünk a felvétellel. Van most már egy valóságos alap, az az alap, amelyet Magyar Péter ismertetett a nyilvánossággal. Tehát ez a tiszás buli, amelyet valahol Budán tartottak – egy budai elit klubról beszélünk – amelyet, legyen így a mese, ukrán alvilági körök tulajdonolnak. Ez már így jól hangzik, legalább annyira, mint az ürgebőrbe varrt dobozok. És, ha már így megvan az ukrán szál, tegyük gyorsan azt is hozzá, a kéjlak – nevezzük így az Rbnb szobát – az A-híd Építőhöz tartozik, amely ugyan nekünk dolgozik, de mégis Bajnai Gordonhoz kötöttük már egyszer, szóval kössük Bajnaihoz, és akkor innen már csak egy kurta lépés a szereplők összekapcsolása, illetve a következtetés levonása:

a kamerát az ukránok helyezték el, mégpedig annak érdekében, hogy zsarolni tudják Magyart, nehogy kihátráljon az uniós tervek mögül.

És így már minden összeállt: a magyar baloldal, az ukrán alvilág, az Unió szándékai, és egy drogos, miniszterelnöki szerepre vágyó, magát fékezni nem képes Magyar Péter. Jó, jó, szólalt meg az egyik forgatókönyvíró, de mi legyen a szex-vonallal? Ugyan kérlek, jött a válasz: oly sokat hangsúlyozta annak konszenzuális jellegét, hogy abból egyértelműen következik, hogy hazudik…

Itt tart most a történet, nem mese kérem, mindez a Magyar Nemzetben le van írva...