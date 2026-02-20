Az ellenzéki szavazók megtévesztésére kamujelölteket állít csatasorba az Orbán-kormány

választás;Kaposvár;jelöltek;Tisza Párt;

2026-02-20 13:00:00 CET

A somogyi 1-es, kaposvári központú választókerületben például Tisza Péter indul.

Járt utat járatlanért ne hagyj el!, vallják a kormánypártok, s ha már Kaposváron négy éve már bejött a trükk, akkor az idei választásokra is leporolják: az ellenzéki szavazók megtévesztésére olyan kamujelölteket állítanak csatasorba, akik nevükkel elterelhetik a kevésbé figyelmes választók figyelmét az általuk eredendően támogatni akart jelöltről.

Így kerülhetett képbe a somogyi 1-es, kaposvári központú választókerületben Tisza Péter, aki a Nemzeti Választási Iroda adatai alapján csütörtökön igényelt ajánlóíveket. Értik, ugye? Tisza is és Péter is, ha már dr. Lőrincz Viktória – a Tisza jelöltje – nevű, csatasorba állítható kamujelölt nem akadt, legalábbis egyelőre. Néhány szavazatot biztos begyűjt majd Tisza Péter, s ahogyan a kormánypárti Gelencsér Attila áll a jelen mérések szerint, igencsak jól jöhetnek a kamuindulóval elcsaklizott tiszás voksok.

Az idea amúgy cseppet sem új,

2021-ben már az ellenzéki előválasztás idején hallani lehetett Kaposváron, hogy a Fidesz-KDNP A- és B-tervvel is készül, vagyis a két esélyes, Varga István és Horváth Ákos névrokonát is csatasorba tudják majd állítani a ’22-es parlamenti voksoláson, sőt, végül arra jutottak a helyi kormánypárti éceszgéberek, mindkettő szerepeljen a szavazólapon.

Az ál-Vargát lapunk is megtalálta anno Balatonfenyvesen, kiderült róla, hogy az egyik kaposvári gimnázium egykori igazgatójának a rokona, s meglehetősen szegényes körülmények között él, s bár állította, magától jutott eszébe, hogy csatasorba álljon a parlamenti mandátumért, elég nehéz elképzelni, hogy a hajléktalanközeli állapotban élő férfi néhány nap alatt összegyűjtötte a szükséges számú ajánlást, főleg, hogy a várostól bő 60 kilométerre egy másik választókerületben élt.

A másik kamuinduló még érdekesebb pályát futott be – ahogyan ezt akkor a helyi hírblog, a kapost.hu feltárta -, hiszen a szavazólapra felkerült Horváth Ákos csak felvett név, a karádi – szintén egy másik választókerület – Horváth Attila csak a voksolás előtt változtatta meg a nevét, melyet aztán a választások után vissza is változtatott az eredetire. Pitiánerség, persze, mondhatni igazi Fidesz-KDNP-s tempó, ami pontosan beleillik a kormánypártok kampánystratégiájába, még ha nem is hoz – illetve vesz el az ellenzéktől – annyi voksot, mint a migránsokkal riogatás vagy a háborús pszichózis.

Négy éve Kaposváron a két kamujelölt összesen több, mint kétezer voksot, azaz 5,27 százalékot gyűjtött be. Akkor – köszönhetően éppen a választásokra teljesen széthulló ellenzéki összefogásnak – ez is kevés lett volna Gelencsér legyőzéséhez – közel 13 százalékkal verte az igazi Vargát –, ám könnyen elképzelhető, hogy idén áprilisban éppen ez kell majd a kormánypárti képviselőnek mandátuma megvédéséhez.

A somogyi 1-es körzetben amúgy Lőrincz Viktória, Gelencsér Attila és Tisza Péter mellett a Mi Hazánk, a Jobbik, a DK, a Kétfarkú Kutyapárt, a Szolidaritás Pártja-Munkáspárt jelöltjei igényeltek ajánlóíveket.