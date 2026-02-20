Az MNB-botrány kitörése után szerződött le a Sándor-palota Matolcsy Ádám cégével

Sándor-palota;Windisch László;Sulyok Tamás;Matolcsy Ádám;

2026-02-20 12:49:00 CET

Windisch László ÁSZ-elnök volt cégének is jutott megrendelés.

A Sándor-palota az MNB-botrány árnyékában sem tartotta vállalhatatlannak, hogy újra leszerződjön a Matolcsy Ádám érdekeltségébe tartozó Balaton Bútorral - írja a 444.

A téma úgy került elő, hogy a Sándor-palota volt kommunikációs igazgatója, Szántó Georgina egyszer csak kifakadt a féktelen pénzköltés, a felduzzasztott létszámú delegációk és a szociális érzéketlenség miatt, felidézve azt is, hogy Sulyok Tamás a kritikáira úgy reagált, hogy „neked miért baj, ha jól érezzük magunkat?” Később Szántó a 444-nek el is mondta, hogy a féktelen pénzköltés alatt „a külföldi utak delegációs létszámát és résztvevőit értettem (ami ellen folyamatosan harcoltam ottlétem alatt), továbbá az elnök házastársának különböző (úgynevezett jószolgálati) megmozdulásait számos kísérővel és felhajtással”. Részleteket későbbre ígért, de ezekkel mostanáig nem állt elő, így a lap megpróbált utána járni maga és beadtak egy közérdekű adatigénylést, ami részsikerrel járt, mert a kért szerződéseket ugyan megkapták, az utazások részleteiért azonban perelniük kell.

A lap azt szerette volna megtudni, hivatalba lépése óta Sulyok Tamás külföldi útjaira hány fős delegációval ment, mennyi volt a delegáció szállásköltsége (különös tekintettel a köztársasági elnökére), s összességében mennyibe kerültek az utak. Továbbá kérték az 5 millió forint alatti szerződések listáját a 2024. március 5-től a tavalyi év végéig terjedő időszakra vonatkozóan. A Sándor-palota a további részletek kiadását arra hivatkozva tagadta meg, hogy amennyiben az adatokat megismerné a nyilvánosság, az „részben Magyarország külpolitikai, külgazdasági érdekeinek illetéktelen külső befolyástól mentes érvényesítését, részben pedig nemzetbiztonsági érdekeit veszélyezteti, így a megismerésük iránti igény teljesítését az adat keletkezésétől számított öt évig meg kell tagadni”. Maradt ezért a pereskedés, amit hivatalosan a Szijjártó Péter-féle Külgazdasági és Külügyminisztérium ellen kellett megindítani.

A kiadott szerződések közt a legérdekesebb alighanem a fentebb említett megállapodás Matolcsy Ádám cégével, ugyanis a Sándor-palota tavaly március végén 3,15 millió forint értékben vett bútorokat a Balaton Bútortól.

Hogy pontosan hány és milyen bútort vettek ennyi pénzért, az azonban nem derült ki. A lap mindenesetre megjegyzi, hogy nem először szerződtek ezzel a céggel, egy, az Átlátszó által korábban nyilvánosságra hozott 2024-es szerződés például 80 darab éttermi szék legyártásáról és szállításáról szólt. Ezért darabonként 76 ezer forint plusz áfát fizettek.

Windisch László ÁSZ-elnök korábbi cégével is szerződött a Sándor-palota, a WMW WindMüller Woodworks Kft-vel több mint 4 millió forintos szerződést kötött tavaly áprilisban a hivatali épület keleti földszinti nyílászárói tokjainak festésére.

Gumiabroncs-cseréért, illetve tárolásért 2024-ben a Mészáros M1 Szerviz Kft.-vel szerződtek 2,4 millió forintért. Kiderült az is, hogy 2024 áprilisában - tehát nem sokkal Novák Katalin bukása és Sulyok Tamás hivatalba lépése után - egy 4,9 milliós szerződést kötöttek Perneczky Balázzsal belső látványterv elkészítésére és szaktanácsadási feladatokra. Július közepétől október végéig belsőépítészeti tervezői és tanácsadói tevékenységre 319 ezer forintért Perneczky Regina Tímeával szerződtek, továbbá 4,3 millióért készültek tervek a hivatali épület egyes helyiségeinek átalakítására. Kupsus Ari Santeri finn műgyűjtőnek, a finn elnök korábbi stylistjának 185 ezer forintot fizettek egy napra dekoráció karbantartására.

Jutott pénz műtárgyakra is, a Nagyházi Galériától 1,685 millió forintért vásároltak be, 2024-ben pedig béreltek valamit a Szépművészeti Múzeumtól, ennek csak az adminisztrációs díja több mint 500 ezer forint volt. Sulyok felesége, Nagy Zsuzsanna Kaposváron választott egy Rippl-Rónai festményt 127 ezer forint adminisztrációs díj mellett, ami a szerződés alapján 2029 márciusáig lesz a Sándor Palotában, vagyis nagyjából Sulyok Tamás első mandátumának lejártáig. Antik órák karbantartására és javítására 840 ezer forint ment el.

Akadtak még érdekes szerződések, a teljesség igénye nélkül 4,2 millió forintot fizettek például a Jung & Stark Kft.-nek „hirdetéskezelésre” 2024-ben. Gál Vilmos Attila 25 ezer forintos óradíj mellett végzett „programtervezési és stratégiai tevékenységet” tavaly, emellett Szabó Tamás Istvánnal hivatali rendezvények előkészítésére és szervezésére kötöttek szerződést, annak ellenére, hogy amúgy van protokollfőnök és program-előkészítésért felelős kabinetvezető is. Neki 13 napra 1,2 millió forintot fizettek 2024 decemberében, 2025-ben pedig leszerződtek vele ugyanerre, havi 400 ezer forintért.