Meghalt két magyar munkás egy osztrák üzemben

2026-02-20 16:23:00 CET

A baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják.

Egy ipari üzemben történt munkahelyi baleset következtében életét vesztette két magyar munkás Ausztriában, a felső-stájerországi Leoben-Donawitzban - írja a stájer rendőrség tájékoztatására hivatkozva a Magyar Távirati Iroda (MTI).

A baleset kedden történt egy üzemben. Egy 26 éves magyar munkás már a helyszínen meghalt, 20 éves kollégája pedig súlyos, életveszélyes szén-monoxid-mérgezést szenvedett egy ellenőrizetlen gázkibocsátás következtében. A sérültet a grazi tartományi kórházba (LKH Graz) szállították, de az orvosok már nem tudták megmenteni az életét.

A rendőrség szerint az eset feltehetően vágási munkálatok közben történt az üzemben. A két, magyar állampolgárságú munkás felülvizsgálati munkákat végzett egy föld alatti aknában, ahol a szén-monoxid-szivárgás történt. A sérülteket egy művezető találta meg, aki azonnal riasztotta a mentőszolgálatokat.

A baleset pontos körülményeinek kivizsgálása jelenleg is folyamatban van.