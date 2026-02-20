A NER káderképzőjén fenyegette meg a brit szakszervezeteket a Brexit-párti képviselőjelölt

Nagy-Britannia;szakszervezetek;Nigel Farage;

2026-02-20 15:37:00 CET

Miközben párttársai éppen azt akarják elérni, hogy jó kapcsolatokat alakítsanak ki a szigetországban fontos szerepet betöltő érdekképviseletekkel.

Átfogó vizsgálatnak vetné alá a közszféra szakszervezeteinek működését és jogköreit a Nigel Farage vezette Reform UK párt egyik képviselőjelöltje - írja a Financial Times.

Matthew Goodwin minderről a Mathias Corvinus Collegium (MCC) „Harc Európa lelkéért” című brüsszeli konferenciáján beszélt. A politikust itt a Reform UK párt egyik meghatározó szereplőjeként, valamint Farage tanácsadójaként mutatták be. Bár a rendezvényt még decemberben tartották, de a kijelentés azt követően vált széles körben ismertté, hogy Matthew Goodwint a párt hivatalosan is jelöltté tette a Gorton és Denton körzetében tartandó időközi választáson. A férfi korábban egyetemi oktatóként dolgozott, és a múlt hónapban jelentették be, hogy ő indul a megmérettetésen.

A jövő csütörtökön tartandó voksolást Andrew Gwynne képviselő távozása tette szükségessé; őt a Munkáspárt tavaly felfüggesztette, miután nyilvánosságra került, hogy kiszivárgott üzenetekben sértő megjegyzéseket tett a választóira. Matthew Goodwin a beszédében részletes intézkedési csomagot vázolt fel, amelyet - megfogalmazása szerint - kormányra kerülve megvalósítanának, hogy „rendbe tegyék a megtört Nagy-Britanniát”. Emellett a „tudatosan folytatott, tömeges és ellenőrizetlen bevándorlási politikát” tett felelőssé azért, hogy az Egyesült Királyság elszegényedett, társadalmilag megosztottabbá vált, elmélyült a lakhatási válság, és „felmorzsolódik a kultúránk”. Matthew Goodwin az elmúlt években a brit politika populista jobboldalának egyik markáns hangjává vált, és az iszlámmal, a faji kérdésekkel, valamint a bevándorlással kapcsolatos kijelentései rendszeresen váltanak ki vitát. Korábban arról is beszélt, hogy az ország területén való születés önmagában még nem tesz valakit britté.

A Financial Times kereste mind a Reform UK-t, mind Matthew Goodwint, hogy megtudja, pontosan mit is jelentene a szakszervezetek felülvizsgálata, de nem érkezett reakció.

A kijelentések jól mutatják, milyen ellentmondásokkal kell szembenéznie Nigel Farage-nak, miközben a Reform UK támogatását a kiábrándult, munkásosztálybeli munkáspárti szavazók körében próbálja növelni, és ezért érezhetően óvatosabban fogalmaz a szakszervezetek ügyében.

Nigel Farage az elmúlt hónapokban kiegyensúlyozott, együttműködésen alapuló viszonyt sürgetett a szakszervezetek és a vállalatvezetők között. Úgy fogalmazott, hogy a Reform UK a dolgozó emberek érdekeit képviseli, és akár jó partneri kapcsolatot is kialakíthatna az érdekképviseletekkel. Tavaly Farage kiállt a sztrájkoló birminghami szemétszállítók mellett, ellátogatott a British Steel kiemelt, scunthorpe-i üzemébe, ahol az acélipari vállalat állami kézbe vételét sürgette, és olyan fotó is készült róla, amelyen szakszervezeti kiadványt tart a kezében. A Reform helyettes vezetője, Richard Tice az alsóházban acélipari szakszervezeti jelvényt viselt.

A Financial Times kitér arra is, hogy az MCC 2021-ben több mint 1,3 milliárd eurós állami támogatásban részesült az Orbán-kormánytól, és az intézményt a miniszterelnök politikai igazgatója, Orbán Balázs vezeti - aki névrokona ugyan, de nem rokona a kormányfőnek -, és ő is felszólalt a brüsszeli konferencián.á.