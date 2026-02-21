Idős férfi halt meg kigyulladt lakásában Tatabányán

Tatabánya;lakástűz;Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság;halálos áldozat;idős férfi;

2026-02-21 08:22:00 CET

A négyszintes társasház legfelső szintjén egy harminchat négyzetméteres lakás nappalija égett.

Pénteken húsz óra körül érkezett a jelzés a katasztrófavédelemhez, amely szerint Tatabányán tűz keletkezett egy Komáromi utcai társasházban - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).

A négyszintes társasház legfelső szintjén gyulladt ki egy harminchat négyzetméteres lakás nappalija. A huszonöt négyzetméteres szobában egy ágy és a mellette lévő bútorok égtek.

A tájékoztatás szerint a tűzhöz négy járművel vonultak a tűzoltók, akik tizenöt embert kísértek ki az épületből az oltás idejére. A tűzoltók oltás közben egy idős férfi holttestét találták a lakásban.

Eloltották a tüzet és átszellőztették a lakást, gyors beavatkozásuknak köszönhetően az ott lakók negyed óra múlva hazatérhettek.

A tűz keletkezési körülményeit tűzvizsgálati eljárás fogja feltárni.

A katasztrófavédelem sokadszor hívja fel a figyelmet arra, hogy a nagyobb lakástüzek megelőzésének legjobb eszköze a füstérzékelő. A szoba plafonjára szerelt füstérzékelő a tűz keletkezésekor azonnal hangos sípszóval figyelmeztet a veszélyre, amikor még van idő cselekedni, eloltani a tüzet, vagy kimenekülni és hívni a tűzoltókat.