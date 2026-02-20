rendőrség;pedofil;szabadlábon;gyermekpornográfia;

Házkutatás a gyanúsított lakásán

Szabadlábon védekezhet a pedofil, aki 12 év alatti kislányokat vett rá egy pornográf felvételek készítésére

Hogy miért nem tartóztatták le, az nem derült ki.

Rengeteg gyermekpornográf felvételt találtak egy 44 éves szabolcsi férfinál. Sértettjei 12 év alatti lányok voltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KRNNI).

E szerint a KR NNI Kiberbűnözés Elleni Főosztály gyermekvédelmi egységének munkatársai kiskorúak elleni online szexuális visszaélések miatt  indított eljárásokban nyomoznak. Február 10-én fogták el a pedofilt, aki a gyanú szerint közösségi és üzenetküldő alkalmazásokon kiskorú lányokkal lépett kapcsolatba. A Snapchaten és a Chat Alternative platformon elsősorban 12 év alatti lányokkal beszélgetett, ennek során rávette őket arra, hogy képeket és videókat készítsenek magukról, majd küldjék el neki. A tartalmak mindegyike gyermekpornográf felvétel.

Amint az erről készített videó is tanúsítja, a nyomozók elfogták a férfit és házkutatást tartottak nála, digitális adatvizsgálatot végeztek. Lefoglaltak 18 digitális eszközt, ezekről mentik az adatokat. Eddig négy sértettet azonosítottak, a legfiatalabb közülük 11 éves. Ugyanakkor nem kizárt - jelezte a közlemény -, hogy a sértettek száma a jövőben emelkedni fog, ugyanis a kiberszakemberek további, áldozatokra utaló adatokat is találtak. Jelenleg a kislányok kihallgatása, illetve továbbiak azonosítása zajlik.

A KR NNI munkatársai gyermekpornográfiával gyanúsították meg a férfit, aki ennek ellenére szabadládon védekezik. 

Az ügy érzékeny jellegére és a kiskorú sértettek védelmére tekintettel további részletek nem publikusak - közölték, majd mindenkit arra kértek, hogy aki hasonló bűncselekményt tapasztal, haladéktalanul tegyen feljelentést a rendőrségen.

Iskolai bántalmazás állhat a háttérben.