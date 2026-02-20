Szabadlábon védekezhet a pedofil, aki 12 év alatti kislányokat vett rá egy pornográf felvételek készítésére

rendőrség;pedofil;szabadlábon;gyermekpornográfia;

2026-02-20 17:19:00 CET

Hogy miért nem tartóztatták le, az nem derült ki.

Rengeteg gyermekpornográf felvételt találtak egy 44 éves szabolcsi férfinál. Sértettjei 12 év alatti lányok voltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KRNNI).

E szerint a KR NNI Kiberbűnözés Elleni Főosztály gyermekvédelmi egységének munkatársai kiskorúak elleni online szexuális visszaélések miatt indított eljárásokban nyomoznak. Február 10-én fogták el a pedofilt, aki a gyanú szerint közösségi és üzenetküldő alkalmazásokon kiskorú lányokkal lépett kapcsolatba. A Snapchaten és a Chat Alternative platformon elsősorban 12 év alatti lányokkal beszélgetett, ennek során rávette őket arra, hogy képeket és videókat készítsenek magukról, majd küldjék el neki. A tartalmak mindegyike gyermekpornográf felvétel.

Amint az erről készített videó is tanúsítja, a nyomozók elfogták a férfit és házkutatást tartottak nála, digitális adatvizsgálatot végeztek. Lefoglaltak 18 digitális eszközt, ezekről mentik az adatokat. Eddig négy sértettet azonosítottak, a legfiatalabb közülük 11 éves. Ugyanakkor nem kizárt - jelezte a közlemény -, hogy a sértettek száma a jövőben emelkedni fog, ugyanis a kiberszakemberek további, áldozatokra utaló adatokat is találtak. Jelenleg a kislányok kihallgatása, illetve továbbiak azonosítása zajlik.

A KR NNI munkatársai gyermekpornográfiával gyanúsították meg a férfit, aki ennek ellenére szabadládon védekezik.

Az ügy érzékeny jellegére és a kiskorú sértettek védelmére tekintettel további részletek nem publikusak - közölték, majd mindenkit arra kértek, hogy aki hasonló bűncselekményt tapasztal, haladéktalanul tegyen feljelentést a rendőrségen.