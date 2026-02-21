Sulyok Tamás találkozik XIV. Leó pápával szombaton a Vatikánban

Vatikán;Sándor-palota;Sulyok Tamás;XIV. Leó pápa;

2026-02-21 08:55:00 CET

Ez lesz az első négyszemközti találkozójuk. Az államfő megbeszéléseket folytat Pietro Parolin bíborossal, a Szentszék államtitkárával is.

Sulyok Tamást magánkihallgatáson fogadja XIV. Leó pápa a Vatikánban szombaton. Az államfőt házastársa, Nagy Zsuzsanna is elkíséri – közölte a Sándor-palota az MTI-vel.

A tájékoztatás felidézi, a köztársasági elnök részt vett a Szentatya 2025. májusi beiktatásán, ez lesz azonban az első négyszemközti találkozójuk. Az államfő a nap folyamán megbeszéléseket folytat Pietro Parolin bíborossal, a Szentszék államtitkárával is.

Sulyok Tamás korábban arra kérte XIV. Leó pápát, hogy amint teheti, látogasson el ismét Magyarországra.