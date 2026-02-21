Kávézót nyitott a XII. kerületben Sarka Kata és Rogán-Szendrei Cecília

XII. kerület;Sarka Kata;kávézó;Rogán Cecília;

A márka központi eleme a brazíliai açaí bogyó, amelyet „az esőerdők ajándékaként” mutatnak be. 85 ezer forintos pezsgő is szerepel a kínálatban.

A XII. kerületi Hegyvidék Bevásárlóközpontban nyitott Acaia néven kávézót Rogán-Szendrei Cecília, Rogán Antal Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter második volt felesége és Sarka Katalin bulvárszereplő – írja a hvg.hu.

A portál felidézi, az üzletasszonyok tavaly márciusban alapították meg a kávézó mögött álló Acai Superfood Kft.-t, amelynek fő tevékenysége egyéb élelmiszer-kiskereskedelem. A kávézó honlapján egyébként

nem sikerült eltalálni a cég nevét, ott az ACAIA Hungary Kft. név szerepel, ilyen vállalkozás pedig az Igazságügyi Minisztérium adatbázisa szerint nincs az országban.

A márka központi eleme a brazíliai açaí bogyó, amelyet „az esőerdők ajándékaként” mutatnak be, és amely köré az egész koncepció épül. A „mérföldkövek” időrendje azonban nem esik egybe a cégjogi adatokkal: az oldal szerint az Acaia története 2022-ben, egy brazíliai utazással indult, 2023-ban megnyílt az első kávézó a XII. kerületben, 2024-re pedig már „növekvő közösségről” és bővülő menüről írnak. Ehhez képest a cég 2025-ben alakult, a NAV nyilvántartása szerint pedig

a társaság egy főt foglalkoztat, ami alapján a honlapon hangsúlyozott „lelkes csapat” és a többéves növekedési történet inkább márkaépítési üzenetként, mintsem a jelenlegi szervezeti kapacitás pontos leírásaként értelmezhető.

Aki az otthonában szeretné élvezni az üzletasszonyok kínálatát, a Wolton és a Foodorán is rendelhet tőlük, mindkét platformon a megfelelő cégnév szerepel.

A honlap szerint a legnépszerűbb tételek között megtalálható

az Island Dream 4400 forintért, egy açaí alapú granola bowl banánnal, kivivel és kókuszchipsszel,

a Peanut Flow 4600 forintért, amely szintén açaí alapra épül, granolával, banánnal, pirított földimogyoróval és mogyoróvajjal,

a fűszeresebb ízvilágot az Açaí Amour képviseli 5000 forintért, eperalappal, granolával, eperrel, áfonyával és fahéjas bazsalikommal,

a bowlok mellett a vendégek körében népszerű a klasszikus brunchfogásnak számító eggs benedict is, amelyet 4200 forintért kínálnak angol muffinon, buggyantott tojással, hollandi mártással és „száramonkos parmezánnal”.

A honlapon szereplő itallap és a rendelős kínálat között érezhető árkülönbségek vannak. A kávék a honlapon magasabb árszinten jelennek meg, az espresso 1000, a latte 2000, a matcha latte 2600 forint, míg a Wolton ugyanezek 800, 1300, illetve 1600 forintért rendelhetők. A pezsgők esetében is jelentős az eltérés, a honlapon a Ruinart pezsgők 70-85 ezer forintba kerülnek, a Wolton 46-56 ezer forintért szerepelnek.

A portál szerint a cég székhelye az alapításkor már a Szamos utcában volt, itt működik az a Tenisz Projekt Kft. is, amely a NER-hez sorolt Bessenyei István – Sarka Katalin férje – tulajdonában van és amelyet Szendrei Dániel, Rogán-Szendrei Cecília jelenlegi férje vezet. A cég tulajdonában van az Excellent Game Mozgásakadémia Nonprofit Kft.: a céges háló a Budapest Tenisz Akadémiát fedi, amelyet 2019-ben vett át az érdekkör. Rogán-Szendrei Cecíliát ekkoriban gyakran látták a városmajori teniszpályáknál, a 24.hu akkori értesülései szerint bár a cégeket a korábban a Valton miatt is ismert Bessenyei István vette meg, a háttérben azonban a fiatalkorában komolyan teniszező, majd később teniszedzői tanulmányokat folytató üzletasszony volt. 2020-ban a teniszedző Szendrei Dániel lett a pálya mögött álló cégek ügyvezetője. Mindez azért érdekes, mert nem csak a teniszes cégeket bízták Szendreire, ő az ügyvezetője az Acaia kávézót üzemeltető cégnek is.