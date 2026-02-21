Földrengés volt a Mosonmagyaróvártól nem messze szlovák-magyar határnál

Szombaton 13 óra 44 perckor 4,35 magnitúdójú földrengés pattant ki a szlovák-magyar határon, amelyet a Magyarországon is széles körben érzett – közölte Facebook-oldalán a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium.
A szeizmológai adatok alapján a földrengés epicentruma Mosonmagyaróvártól megközelítőleg 15 kilométerre volt, 13 kilométeres mélységben.
– A kollégáink jelenleg is dolgoznak az adatok manuális kiértékelésén, hogy pontos információkat adhassunk a földrengés helyéről, mélységéről és magnitúdójáról – emelték ki a szakemberek, hozzátéve, a megerősített eredményeket is közzé fogják tenni.