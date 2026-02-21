Húsz hete nincs telitalálat az ötös lottón, egy hét múlva több mint ötmilliárd forint lesz a főnyeremény

Sz. Zs.

ötös lottó;Szerencsejáték Zrt.;

2026-02-21 20:57:00 CET

Most ismét a joker hat számának eltalálója örülhetett, csaknem 34 millió forinttal lett gazdagabb.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 7. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

9 (kilenc)

12 (tizenkettő)

26 (huszonhat)

47 (negyvenhét)

49 (negyvenkilenc)

Joker: 652921

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 58 darab, nyereményük egyenként 1 146 655 forint;

3 találatos szelvény 4617 darab, nyereményük egyenként 15 165 forint;

2 találatos szelvény 108 648 darab, nyereményük egyenként 2415 forint.

A Jokeren egy telitalálat volt, nyereménye 34 165 040 forint.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint 5 találatos szelvény 20 sorsolás óta nem volt. A következő héten várható nyereményösszeg egy nyertes esetén 5,151 milliárd forint lesz.