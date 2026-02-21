Húsz hete nincs telitalálat az ötös lottón, egy hét múlva több mint ötmilliárd forint lesz a főnyeremény

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 7. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
9 (kilenc)
12 (tizenkettő)
26 (huszonhat)
47 (negyvenhét)
49 (negyvenkilenc)
Joker: 652921
Nyeremények:
5 találatos szelvény nem volt;
4 találatos szelvény 58 darab, nyereményük egyenként 1 146 655 forint;
3 találatos szelvény 4617 darab, nyereményük egyenként 15 165 forint;
2 találatos szelvény 108 648 darab, nyereményük egyenként 2415 forint.
A Jokeren egy telitalálat volt, nyereménye 34 165 040 forint.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint 5 találatos szelvény 20 sorsolás óta nem volt. A következő héten várható nyereményösszeg egy nyertes esetén 5,151 milliárd forint lesz.