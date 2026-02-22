A jövő hét elején kialakulhat 2026 első magyarországi zivatara

időjárás;zivatar;hidegfront;időjárás előrejelzés;HungaroMet;

2026-02-22 14:38:00 CET

Hétfőn hidegfront érkezik, helyenként 60 km/órás széllökések is lehetnek, a jövő hét közepére azonban megnyugszik az időjárás.

A jövő hét elején kialakulhat az év első zivatara – közölte a HungaroMet Zrt. vasárnap a Facebook-oldalán.

Azt írták, idén még nem alakult ki zivatar Magyarország határain belül, ami az elmúlt bő másfél évtizedet figyelembe véve szokatlan. Ugyanis 2010 óta 12 olyan év volt, amikor már január 20-a előtt megdörrent valahol az ég, 2011-ben viszont március 14-ig, 2014-ben pedig február 28-áig kellett várni az év első zivatarjára.

A jelenlegi előrejelzések alapján azonban hétfőn és kedden is kedvezőek lehetnek a feltételek egy-egy zivatar kialakulásához. A tájékoztatás szerint hétfőn hidegfront érkezik, illetve a magassági futóáramlás is a Kárpát-medence felett húzódik, így a labilisabbá váló légtömegben elszórtan alakulhatnak ki záporos gócok, elsősorban az Észak-Dunántúlon, kisebb eséllyel az északi határ mentén is megdörrenhet az ég.

Kedden a szórványos záporos csapadék – zápor, főként a hegyekben havaseső-zápor, hózápor – mellett az északkeleti, keleti megyékben is kialakulhat néhol zivatar. Felhívták a figyelmet arra is, hogy egy-egy helyen esetleg előfordulhatnak óránkénti 60 kilométeres sebességet kevéssel meghaladó széllökések. A jövő hét közepére várhatóan megnyugszik az időjárás, és jobbára csapadékmentes, naposabb és pár fokkal enyhébb időre van kilátás.