Orbán Viktor: A Barátság kőolajvezeték leállítását nem nézzük tétlenül

Ukrajna;Orbán Viktor;fenyegetés;Barátság kőolajvezeték;

2026-02-22 13:57:00 CET

Az Orbán-kormány továbbra is Ukrajnát okolja, amiért Oroszország kilőtte a Barátság-kőolajvezetéket és azóta sem indult újra a szállítás.

Videóüzenetben fogalmazta meg új fenyegetéseit Ukrajna részére Orbán Viktor, aki annak nyomán kezdte el zsarolni a Vlagyimir Putyin hadserege ellen védekező országot, hogy Oroszország kilőtte a Barátság kőolajvezetéket, ezzel pedig leállt a szállítás.

„A Barátság kőolajvezeték leállítását nem nézzük tétlenül. Magyarország üzemanyag-ellátását biztosítjuk, és megtesszük a megfelelő ellenlépéseket mindaddig, amíg a szállítást újra nem indítják az ukránok” - írta bejegyzéséhez a miniszterelnök. A kormányfő bejelentette, hogy összehívta az energiabiztonsági tanács ülését „Ukrajna zsarolása” miatt. Szerinte ugyanis Kijev akadályozza, hogy az „olcsó orosz kőolaj” a Barátság vezetéken keresztül Magyarországra érkezzen.

A veszélyeket Orbán állítása szerint elhárították, ellátásbiztonsági veszély nincs, ugyanakkor ellenlépéseket tesznek. „Nem indítjuk újra a dízelszállítást Magyarországról Ukrajnába egész addig, amíg nem kapjuk meg az olajszállítmányokat Ukrajnából. Úgy döntöttünk, hogy az energiaellátás tekintetében, ahol Ukrajna függ Magyarországtól, óvatosan fogunk eljárni, ugyanis a határ másik oldalán is magyarok élnek, és a mi ellenségünk nem az ukrán nép, hanem a rossz ukrán politika. És végezetül döntöttünk arról is, hogy azt a hadikölcsönt, amelyről korábban már döntés született Brüsszelben, de még nem folyósították, és amelynek folyósításához Magyarország jóváhagyása, hozzájárulása is szükséges, ezt megtagadjuk, megállítjuk. Nem mehet semmilyen hadikölcsön addig Ukrajnába, amíg az olajszállításokat Magyarországra nem indítják újra. És végezetül (...) azt is eldöntöttük, hogy amíg nem indul újra a szállítás a Barátság kőlajvezetéken, addig semmilyen szankciós politikát nem támogatunk, következésképpen a döntésre előterjesztett 20. szankcióscsomagot is megtagadjuk” - közölte.

A miniszterelnök mindehhez hozzátette, ha lesz újra kőolajszállítás, visszaállnak a normális viszonyok.