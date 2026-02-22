Füst terjedt a Pólus Center éttermi részén, kiürítették az épületet

kiürítés;katasztrófavédelem;Pólus Center;

A katasztrófavédelem közlése szerint kigyulladt egy elszívó, 90 embernek kellett elhagynia az épületet.

Füst kezdett terjedni a Pólus Center éttermi részén vasárnap kora délután, emiatt kiürítették az épületet – számol be a Telex.

A lap beszámolója szerint az érintett helyiségeket áramtalanították, majd a bevásárlóközpont munkatársai jelezték az egyes éttermeknek, hogy ne vegyenek fel több megrendelést, mert hamarosan kiürítik az épületet.

A Fővárosi Katasztrófavédelem szóvivője a lap érdeklődésére azt közölte, hogy a helyszínre riasztották a tűzoltókat, és mint kiderült, a vendéglátó sor egyik konyhai elszívó berendezése gyulladt ki. Ezt követően beindult az automata tűzoltó-berendezés, de biztonsági okokból kiürítették az éttermi részleget. A tájékoztatás szerint 90 ember hagyta el az épületet, akik valamivel később vissza is térhettek.