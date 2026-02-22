Alice Weidel AfD-társelnök brüsszeli bábnak nevezte Magyar Pétert, szerinte Orbán Viktor a garancia Ukrajna EU-tagsága ellen

Európai Unió;szélsőjobb;Ukrajna;Orbán Viktor;Alternatíva Németországért;AfD;Magyar Péter;orosz-ukrán háború;Tisza Párt;Alice Weidel;

2026-02-22 15:40:00 CET

Nem hiszi, hogy a Tisza Párt elnökének szavaznak majd bizalmat az április választáson.

Orbán Viktor az egyedüli garanciája annak, hogy Ukrajna ne jusson be az Európai Unióba, mert egyáltalán nem teljesíti az előfeltételeket, már csak a korrupciós index vonatkozásában sem – jelentette ki a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) társelnöke a kormányközeli Mandiner lapigazgató-főszerkesztőjének adott interjújában.

Alice Weidel úgy fogalmazott, Ukrajnát a gazdasági adatai és a teljes politikai transzmissziós folyamat sem teszi alkalmassá az unióba való belépéshez. „Ukrajna egy rendezetlen, teljes egészében diszfunkcionális állam, ezért sosem volna szabad bekerülnie az EU-ba” – jelentette ki az AfD társelnöke, hozzátéve, hogy az olyan államokat, mint a tagjelölt Montenegró vagy Szerbia, „nyilvánvalóan összecseréltek” Ukrajnával. Úgy látja, Ukrajna nem lehet sem az EU, sem a NATO tagja.

Weidel szerint az AfD-nek a magyar kormánypárthoz hasonlóan az a célja, hogy béke legyen Európában, ehhez pedig mindkét háborúzó féllel beszélni kell. „A német kormányon látszik, hogy nem tanult a múltból és károsnak tartja a kialakult helyzetet. Hogyan lehet az Egyesült Államokkal, Kínával és Oroszországgal egyszerre rosszban lenni német kormányként?” – tette fel a kérdést.

Hozzátette: „Az ukrajnai háború egy proxy háború, és csak az Egyesült Államok képes arra, hogy békét teremtsen:” Azt is állította, hogy a háború nem Oroszország és Ukrajna, hanem az Egyesült Államok és Oroszország között zajlik, éppen ezért ők a tárgyalópartnerek. Szerinte az európaiakat nem kell, hogy érdekelje, hol húzódik az orosz-ukrán határ, Európa számára az a fontos, hogy a háború ne eszkalálódjon tovább. Azt javasolja, hogy az európaiak vonuljanak ki, legyenek semlegesek, legyen közvetítő pozíciójuk, és ne akarjanak nagyobbak lenni, mint amekkorák.

Weidel szerint Brüsszel erőteljes befolyást gyakorol a magyar választásra azért, hogy az ellenzék vezetőjét ültesse a kormányba. Magyar Pétert hiteltelennek és „brüsszeli bábnak” tartja, akinek az a célja, hogy Magyarországot erőteljesebben hozzácsatolja az Európai Unióhoz és megvalósítsa azt, amit Brüsszelből mondanak neki. Mint fogalmazott, Magyarország az országok szempontjából fontos függetlenséget el fogja veszíteni, „ha ennek az embernek bármikor is szava lesz”.

„Nem hiszem, hogy áprilisban megválasztják, (...), de egyszerűen figyelni kell erre az emberre, erre a mozgalomra, mert Brüsszel egészen egyértelműen és nagyon erőteljesen (...) befolyást gyakorol a választásra az országon belül”

– vélekedett az AfD társelnöke.

Saját pártja helyzetéről azt mondta, márciusban több tartományban tartanak parlamenti választásokat, ahol rekorderedményekre számít, de ezek még nem lesznek elegendők ahhoz, hogy kormányzati tényezővé váljanak. Hozzátette, szeptemberben két tartományparlamenti választás is lesz, ahol az AfD erős és megvan a lehetősége annak, hogy abszolút mandátumtöbbséget szerezzenek.

Jelezte, pártja eddig mindig kezet nyújtott a CDU-nak azért, hogy koalíciót alkossanak, de azt a CDU visszautasította, ami megerősítette az AfD-ét. A pártjával szemben alkalmazott „tűzfalpolitikáról” pedig azt mondta, azért nem jó, ha nem beszélnek egymással, mert nem tudják a választók akaratát megvalósítani. „Az elit attól tart, hogy túl erősek leszünk, és így elgondolkodnak azon, hogy esetleg betiltsanak bennünket” – jelentette ki.

Weidel tavaly többször is járt Magyarországon: májusban, július végén, majd október közepén is fogadta őt Orbán a Karmelitában, de a Budapesten szervezett trumpista CPAC-en is felszólalt. Az AfD-t egyébként nemrég bizonyítottan szélsőjobboldalinak és alkotmányellenesnek nyilvánította Németországban a Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal.