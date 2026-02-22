Megnyílt az Oroszország háborúja által traumatizált gyerekek rajzait bemutató kiállítás, Karácsony Gergely bocsánatot kért az Orbán-kormány miatt

Oroszország;Karácsony Gergely;Ukrajna;kiállítás;orosz-ukrán háború;

2026-02-22 19:50:00 CET

„A háború a gyerekek számára nem geopolitika, hanem félelem és veszteség. Négy éve nem alszanak nyugodtan. Magyarország nem azonos azzal a kormánnyal, amely elveszítette erkölcsi iránytűjét” – közölte Karácsony Gergely.

„Az ukrán gyermekkor láthatatlan sebei” címmel nyílt kiállítás Budapesten, amely az Oroszország Ukrajna elleni háborúja által traumatizált gyermekek rajzait mutatja be – adta hírül Karácsony Gergely vasárnap este a Facebook-oldalán.

A főpolgármester közlése szerint a művek olyan fiataloktól származnak, akik pszichológiai rehabilitáción vettek részt a Gen.Ukrainian civil szervezet által támogatott, Gen.Camp nevű speciális táborban. „Amikor elveszíted szeretteidet vagy elpusztítják a házad, olyan fájdalmat érzel, hogy nem találsz rá szavakat” – idézte a posztban a 16 éves Mikitát, akinek szülővárosát az orosz hadsereg rombolta le.

– írta Karácsony Gergely.

Majd hozzátette: „Bocsánatot kérünk a kormányunk miatt, az utcáinkon lévő hazug plakátok miatt, a hős nagykövetre uszított propagandisták miatt. Ez az erkölcstelen politika előbb-utóbb a történelem szemétdombján végzi. Ne rántsa magával az országot is.” A városvezető jelezte, hogy a kiállítás március közepéig megtekinthető a Madách Imre téren.