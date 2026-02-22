Tóth Gabi azt állítja, ő még soha nem csalódott Orbán Viktor szavaiban

Az Orbán Viktor-féle Digitális Polgári Körök (DPK) szombaton Békéscsabán tartott úgynevezett háborúellenes gyűlést, ahol Tóth Gabi is tiszteletét tette. A HVG beszámolója szerint a fideszes rendezvényen a Patrióta YouTube-csatorna kérdezte az énekesnőt, aki arról beszélt, hogy „Orbán Viktor mindig jó pár gondolattal előttünk jár”, majd hozzátette, hogy a „miniszterelnök úr szavaiban sosem csalódtam”.Orbán Viktor közölte, hogy ők mindenre képesek, de ma kevesebb választókerületet nyernének meg, mint 2022-ben
Tóth Gabi szerint sokan azért nem veszik komolyan a Fidesz Ukrajnával kapcsolatos riogatását, mert „mindenki otthonról, a békés szobájából gondolja, hogy nagyon távol van ez tőlünk”. Úgy látja, bizonyos ellenzéki oldalak folyamatosan hiteltelenítenek és bagatellizálnak dolgokat, ami szerinte egy bevált trükk náluk, hogy hogyan lehet elvenni a fókuszt a valós problémákról. Hozzátette: „A háttérben pedig gyönyörűen meggazdagodnak a háborúból, és nagyon sok életet oltanak ki emiatt. Azt gondolom, hogy vegyék komolyan ezt az emberek, mivel ez nem egy légből kapott dolog.”Tóth Gabi Fidesz-rendezvényen lépett fel, Orbán Viktor is beszédet mondott
Noha tavaly tavasszal egy darabig úgy tűnt, hogy az énekes kegyvesztett lett, és lecserélik Muri Enikőre, azonban újból keblére ölelte őt a NER, és azóta decemberben felszólalt a DPK szegedi, háborúellenesnek nevezett gyűlésén, a Fidesz januári kongresszusán pedig Orbán Viktor előtt énekelte el az Eye of the Tigert.
Legutóbb a hónap elején hívta fel magára a figyelmet, amikor a kormányközeli Mandiner Lentulai Krisztián által vezetett műsorában, a Hotel Lentulaiban arról beszélt: „Azért vártam, 18 éves lehessek, hogy mehessek szavazni a Fideszre. És én onnantól kezdve minden évben Fideszre szavaztam.” A beszélgetésben arra is utalt, hogy azért nem hívják fesztiválokra, mert nem drogozott együtt a zeneipar szereplőivel.Tóth Gabi: Soha nem drogoztam, azért vártam a 18-at, hogy mehessek a Fideszre szavazni