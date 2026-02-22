Tóth Gabi azt állítja, ő még soha nem csalódott Orbán Viktor szavaiban

Békéscsaba;Orbán Viktor;Tóth Gabi;Digitális Polgári Körök;

Az énekesnő megkockáztatta azt is, hogy a miniszterelnök jó pár gondolattal mindig előttünk jár.

Az Orbán Viktor-féle Digitális Polgári Körök (DPK) szombaton Békéscsabán tartott úgynevezett háborúellenes gyűlést, ahol Tóth Gabi is tiszteletét tette. A HVG beszámolója szerint a fideszes rendezvényen a Patrióta YouTube-csatorna kérdezte az énekesnőt, aki arról beszélt, hogy „Orbán Viktor mindig jó pár gondolattal előttünk jár”, majd hozzátette, hogy a „miniszterelnök úr szavaiban sosem csalódtam”.

Tóth Gabi szerint sokan azért nem veszik komolyan a Fidesz Ukrajnával kapcsolatos riogatását, mert „mindenki otthonról, a békés szobájából gondolja, hogy nagyon távol van ez tőlünk”. Úgy látja, bizonyos ellenzéki oldalak folyamatosan hiteltelenítenek és bagatellizálnak dolgokat, ami szerinte egy bevált trükk náluk, hogy hogyan lehet elvenni a fókuszt a valós problémákról. Hozzátette: „A háttérben pedig gyönyörűen meggazdagodnak a háborúból, és nagyon sok életet oltanak ki emiatt. Azt gondolom, hogy vegyék komolyan ezt az emberek, mivel ez nem egy légből kapott dolog.”

Noha tavaly tavasszal egy darabig úgy tűnt, hogy az énekes kegyvesztett lett, és lecserélik Muri Enikőre, azonban újból keblére ölelte őt a NER, és azóta decemberben felszólalt a DPK szegedi, háborúellenesnek nevezett gyűlésén, a Fidesz januári kongresszusán pedig Orbán Viktor előtt énekelte el az Eye of the Tigert.

Legutóbb a hónap elején hívta fel magára a figyelmet, amikor a kormányközeli Mandiner Lentulai Krisztián által vezetett műsorában, a Hotel Lentulaiban arról beszélt: „Azért vártam, 18 éves lehessek, hogy mehessek szavazni a Fideszre. És én onnantól kezdve minden évben Fideszre szavaztam.” A beszélgetésben arra is utalt, hogy azért nem hívják fesztiválokra, mert nem drogozott együtt a zeneipar szereplőivel.