Sior Mohácsot is megkarcolta

2026-02-23 06:00:00 CET

Edinburghban a magyar Fekete Valér helyi híresség lett, miután városszerte otthagyta kéznyomát; mi pedig ismét összegyűjtöttünk belőlük egy csokorra valót, köztük a mohácsi csata nemrég elkészült karcolatát.

Sior közel egy évtizede Skóciában él a családjával, onnan figyeli a hazai közéletet. A lázadó egri telepi punkból lett történelem- és franciatanár amikor éppen nem kertet épít vagy háztetőt mos, akkor rajzol. Bármire, ami csak a keze ügyébe akad, alkotás születik filccel, spray-vel. Ezután otthagyja műveit a köztereken, vigye haza az, aki látja benne a poént és a művészi értéket.