Az agresszív kisnyuszi

tárca;nyulak;

2026-02-23 06:00:00 CET

Biztosan mindenki látta a Tom&Jerry rajzfilmnek azt a jelenetét, amiben a kisegér a vastag vádlival rendelkező háziasszonyt felkergeti a szék tetejére. A félős házinéni, aki egy kisegértől retteg. A fene se érti, hogyan tudja azt a hatalmas asszonyt egy kis állat megregulázni. Most már értem a jelenetet, mert pontosan ezt a szituációt sikerült összehoznom egy kisnyuszival.

Nem önszántamból.

A fiam és a férjem természetesen kinevetett, és igazából jómagam is mosolygok a történeten, de mivel megesett, ezért elmesélem, hátha másnak is mosolyra húzódik a szája szeglete.

Az történt, hogy a kisnyuszi, ez a pihe-puha szőrös tündi-bündi kiskedvenc megtámadott. Olyan vehemenciával, fújtatva rontott neki a minap a lábszáramnak, hogy konkrétan megijedtem tőle, és futásnak eredtem. Már ha futásnak lehet nevezni azt a három roggyantott lépést, amivel iszonyatosan gyorsan az ágy tetejére varázsoltam magam.

Bárki bármit mondhat, egy másfél kilós, szőrös kis teremtmény is lehet ijesztő. Főleg akkor, amikor bikának képzelve magát, fújtatva a lábadnak ront.