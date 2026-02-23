Az agresszív kisnyuszi

Nem önszántamból.
A fiam és a férjem természetesen kinevetett, és igazából jómagam is mosolygok a történeten, de mivel megesett, ezért elmesélem, hátha másnak is mosolyra húzódik a szája szeglete.
Az történt, hogy a kisnyuszi, ez a pihe-puha szőrös tündi-bündi kiskedvenc megtámadott. Olyan vehemenciával, fújtatva rontott neki a minap a lábszáramnak, hogy konkrétan megijedtem tőle, és futásnak eredtem. Már ha futásnak lehet nevezni azt a három roggyantott lépést, amivel iszonyatosan gyorsan az ágy tetejére varázsoltam magam.