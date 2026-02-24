Kolbász mellett

szakszervezet;Hankó Balázs;

2026-02-24 06:00:00 CET

Büfékocsival járja a Gödöllő környéki választókerületét Hankó Balázs, aki szerint ez azért is jó ötlet, mert ‒ bár nem ingyen adják ‒, finom a saját recept alapján készült kolbász, és még beszélgetni is lehet vele. Kapva kapott ezen a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének vezetése, akiknek hónapok óta nem sikerült elérniük, hogy a kulturális és innovációs miniszter érdemben foglalkozzon a követeléseikkel, és méltóztasson személyesen átvenni a petíciójukat. A kulturális szakszervezet képviselői éppen ezért szombaton, Veresegyházán az ajánlások gyűjtése közben „ütöttek rajta” Hankón, aki így kénytelen volt tudomást venni a kulturális dolgozókról, bár arról nem szól a fáma, hogy mit reagált a petícióra. A KKDSZ azt ígéri, ameddig nem érnek el eredményt, ott lesznek a miniszter kampánykörútjának állomásain.

De mit követelnek a kulturális dolgozók, és miért elégedetlenek a 15 százalékos béremeléssel, amit januártól kaptak? A muzeológusok, könyvtárosok, levéltárosok, közművelődési dolgozók bére 2025-ben átlagosan mindössze bruttó 460 ezer forint (nettó 305 900) volt. De az országban sok helyen még ennyit sem kapnak a felsőfokú végzettséggel, komoly szakmai életúttal, akár még tudományos fokozattal is rendelkező szakemberek, hanem be kell érniük a garantált bérminimummal, ami jelenleg kevesebb mint nettó 250 ezer forint. És akkor a munkakörülményekről, az intézmények tarthatatlan helyzetéről még nem is beszéltünk. A szakszervezet szerint a kapott emelés éppen ezért elfogadhatatlan, csupán „placebo”, hiszen a legutóbbi, 2022-es emelés óta csak az élelmiszerárak 70 százalékkal nőttek. De vajon mi a mondanivalója minderről Hankónak, akinek a 3,88 milliós fizetése a magyar átlagbér hatszorosa? „Tárgyalásban vagyunk a szakszervezetekkel, mint ahogy eddig is tárgyalásban voltunk” – mondta néhány napja az Egyenes Beszédben, meglepve ezzel magát a KKDSZ-t is, akik valamiért ezt nem vették észre. De talán majd most, egy jó kolbász mellett meghallgatásra találnak.