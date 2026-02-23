Pokoli elfogás Mexikóban

háború;drogbáró;drogkartellek;

2026-02-23 19:23:00 CET

Hatvanketten vesztették életüket „El Mencho” (Tuskó), a legkeresettebb drogkartellvezető likvidálásakor.

Rettegő, fedezéket kereső emberek, füst, lövések, tűz. Pillanatok alatt elszabadult a pokol Mexikóban, miután a hatóságok elfogták és megölték a legkeresettebb drogkartell vezetőt, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Menchot”(Tuskó). A Jalisco Nueva Generación fejét amerikai titkosszolgálati segítséggel sikerült kézre keríteni, amivel maga Donald Trump elnök is elbüszkélkedett vasárnapi elfogása után. Arra viszont nem biztos, hogy sokan számítottak, hogy a bandatagok több mint 20 mexikói államban közel 300 blokádot állítanak fel és rászabadítják a poklot a lakosságra. Számos városban hétfőn nem volt tanítás, a boltok nem nyitottak ki, a hatóságok azt kérik az emberektől, ha tehetik, ne hagyják el otthonukat. Guadalajara, a latin-amerikai ország második legnagyobb városa szinte teljesen megbénult vasárnap.

Az akciónak több köze lehet az amerikai elnökhöz, mint a mexikói kormányhoz. Ugyanis Claudia Sheinbaum mexikói államfő többször bejelentette, hogy ő nem fog háborút indítani a szervezett bűnözés ellen. Amiről beszélt az a volt államfő, Felipe Calderón mai napig vitatott lépése, a "guerra contra el narco" vagyis a "kábítószer elleni háború", amit 2006-ban indított. Lényege az volt, hogy bevetette a hadsereget, tulajdonképpen rendőri jogkörrel is felruházva azért, hogy leszámoljon a kartellekkel. Ennek keretein belül fogták el többek között a hírhedt El Chapot (aki többször is megszökött, és 2017-ben került végleg rácsok mögé az Egyesült Államoknak kiadva), már Enrique Peña Nieto kormányzása alatt. A kábítószer elleni háborút még Scheinbaum elődje, a szintén Morena-párti (Nemzeti Újjászületési Mozgalom) Andrés Manuel López Obrador szüntette meg azzal, hogy az ő kormánya békét akar. Érdekes paradox, hogy ezzel párhuzamosan viszont még tovább növelte a hadsereg hatáskörét mondván, hogy még mindig ez a legkevésbé korrupt szervezet. Viszont a katonák visszaéléseiről szóló panaszok csak nőttek. A vádak szerint rendre megsértik az emberi jogokat, és sok ártatlan civil lett a katonaság "járulékos vesztesége".

El Mencho Jalisco Nueva Generación (CJNG) nevű kartellje egyfajta franchise-ként működik, jelen van 21 államban és külföldön is, sőt, más kontinenseken is. Mivel El Menchonak nem volt egyértelmű utódja, és diktátorként maga irányított mindent, a káosz garantált. A szakértők szerint, ha rokonai kezében marad a CJNG, még több bosszúra lehet számítani, ugyanis El Menchonak ez volt a védjegye. Fia egyelőre nem jön számításba, El Menchito ugyanis egy amerikai börtönben csücsül. Nem mellesleg a kiadatását jegyző bírót El Mencho meggyilkoltatta. Legalább öt név kering lehetséges utódként, és a belső háború a felügyeletért újabb vérengzésekbe torkollhat. Az egyik legtöbbet emlegetett név Hugo Gonzalo Mendoza Gaytáné, alias El Sapoé (A Varangy). Bár El Sapo nem családtag, a drogbáró egyik jobbkeze volt és a legnehezebb, legbizalmibb munkákat bízta rá. Például a toborzást, akár erőszakkal. A másik lehetséges jelölt Juan Carlos Valencia González, alias El 03, El Mencho mostohafia. Mivel nincs "egyenes ági utódlás", a szakértők szerint a kulcsfontosságú térségekben az erőszakhullám erősödésére kell számítani. Ugyanis minden bizonnyal az kerül majd ki győztesként, aki képes az embertelenséget, szadizmust minél magasabb szinten művelni. Ennek egyik helyszíne Guadalajara, ahol idén futball világbajnokságot is rendeznek, már ha a biztonsági helyzet engedi.