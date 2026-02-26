Vár a miniatűr hotel

Hardi Ágnes;

2026-02-26 16:50:00 CET

Kék bársonyfüggöny és két kéken világító asztali lámpa hívogatja a járókelőket az ötödik kerületi Nagyházi Contemporary galéria kirakatában Hardi Ágnes képzőművész Blue Hotel II című kiállítására.

Belépve a térbe tényleg egy szállodában találjuk magunkat, még ha az miniatűr is. Az alkotó ugyanis annak egyes részeit megalkotta kicsiben, mint a lobbiját, a folyosóját, a szobáit, az erkélyét és a medencéjét is, és figyelt a részletekre is, hisz azok apró „csempéi” színezett akrilgyantából épülnek fel, míg a merülőmedence gyantából formázott vize hullámzó hatást kelt. A hotelt pedig átjárja a misztikum, a rejtély és a kék fény, mely a lobbiba vezető apró lépcsőnél vagy az erkély bársonyfüggönye mögül is halványan dereng.

A kiállítás a művész fél évvel ezelőtti Blue Hotel című tárlatának a folytatása, melyet Chris Isaak azonos című, 1986-os száma inspirált. – Míg az első kiállítást a zene ihlette meg, a mostanit a filmek világa, konkrétan David Lynch 1986-os Kék bársony című műve, melyet a kirakatban elhelyezett kék színű bársonyfüggöny is megidéz, illetve a rendező Veszett a világ című filmjében szintén Chris Isaac száma szól, a Wicked Game – mondta lapunknak Hardi Ágnes.

A fiktív hotel erkélyét is egy film ihlette, Alfred Hitchcock 1954-es Hátsó ablak című bűnügyi mozija, melyben egy sajtófotós (James Stewart) a törött lába miatt otthonába kényszerül, miközben az udvarra nyíló ablakából figyeli távcsővel a szomszédjait, mígnem a barátnőjével (Grace Kelly) egy bűnténynek lesz a szemtanúja. – Ezekben a filmekben, ahogy az én műveimen is, hangsúlyos szerepet kap a rejtély. Illetve Lynch Kék bársonyában és a Twin Peaks című sorozatában fontos motívum a függöny, mely mindig elrejt valamit, egy titkot, amit meg kell oldani – mondja a művész, hozzátéve, az ő munkáit is értelmezni kell, ezért közelebb kell lépni hozzájuk, hogy lássuk a részleteket, az ajtókat, a lépcsőket, a motívumokat, és hogy megfejtsük, mit is ábrázol a kép. A műveken másrészt a kék fény misztikumot is jelképez, ami nemcsak egy másik teret, de akár egy rejtett világot is jelképezhet, akárcsak David Lynch filmjeiben, melyekben könnyen átkerülhet az ember egy másik dimenzióba, ha jó helyen keresi és félrehajtja a függönyt.

Infó: Hardi Ágnes. Blue Hotel II. Kurátor: Popper Viktória. Nagyházi Contemporary