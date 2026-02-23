önkormányzat;vizsgálat;fertőtlenítés;óvoda;kormányhivatal;megbetegedések;NÉBIH;Eger;

Hatóságok vizsgálják, mi okozhatott megbetegedéseket egy egri óvodában

Még a múlt héten több mint egy tucatnyi gyermek, óvodapedagógus és dajka szenvedett hányástól, hasmenéstől. Az egész intézményt fertőtlenítik.