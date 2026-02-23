Hatóságok vizsgálják, mi okozhatott megbetegedéseket egy egri óvodában

Az Egri Bölcsődei és Óvodai Intézmény Epreskert utcai Tagóvodája Margaréta csoportjában 2026. február 19-én csütörtökön a reggeli órákra 10 kisgyermeknél, továbbá egy óvodapedagógusnál és egy dajkánál hányással, hasmenéssel járó megbetegedés jelentkezett. A Margaréta csoporttal szomszédos Süni csoportból további 4 gyermek mutatott hasonló tüneteket – derült ki az egri polgármesteri hivatal lapunkhoz is eljuttatott közleményéből, amelyben amelyben gyors és átfogó intézkedésekről számoltak be.
Az intézmény haladéktalanul értesítette az illetékes kormányhivatalt, és az eset másnapján az élelmiszer-biztonsági felügyelet a tálalókonyhákat is ellenőrizte. – Az ellenőrzés hivatalos eredményére még várunk. A tagintézmény vezetője napi jelentést küld a hatóságok részére, amelyet az önkormányzat is megkap. A helyzet alakulását folyamatosan nyomon követjük, és a vizsgálatok eredményéről tájékoztatjuk a lakosságot – írták.
A közlemény szerint az intézmény a fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében haladéktalanul elvégezte a fertőtlenítőszeres takarítást minden csoportszobában és közösségi térben, folyamatosan fertőtlenítik az intézmény egész területét, nem használhatják a gyerekek a meglévő textil- és plüssjátékokat, fogkeféket és hazaküldték mosásra az ágyneműiket is.