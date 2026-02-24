Aleksandar Vučić ellen tervezhettek merényletet Szerbiában

Szerbia;merénylet;Aleksandar Vucic;

2026-02-24 09:11:00 CET

A szerb elnök és családja ellen tervezett merénylet gyanújával fogtak el két férfit az ország déli részén.

Letartóztattak két férfit a dél-szerbiai Kraljevóban, mert a gyanú szerint merényletet terveztek Aleksandar Vučić szerb elnök és családja ellen – közölte kedden a szerb belügyminisztérium.

A tájékoztatás szerint a rendőrség és a titkosszolgálat munkatársai hétfő este fogták el az 51 éves D.R.-t és a 43 éves M.R.-t, mert a gyanú szerint veszélyeztették Szerbia alkotmányos rendjét és biztonságát.

A nyomozás adatai alapján a két férfi 2025 decembere és 2026 februárja között erőszakos eszközzel meg akarta változtatni Szerbia alkotmányos berendezkedését, valamint megdönteni a legmagasabb szintű állami szervek hatalmát.

A gyanú szerint fegyverbeszerzést és merényletet terveztek a szerb államfő, valamint felesége és gyermekei ellen, illetve a belügyminisztérium tagjai elleni támadásra is készültek.